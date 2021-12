Lucinda Brand over de jeugd in het veldrijden: “We moeten ze niet teveel meer bijleren”

Lucinda Brand moest maandag diep gaan om Fem van Empel van zich af te schudden. De wereldkampioene slaagde daar een minuut voor de meet in, nog net voor de eindsprint begon. Dat Brand besloot om al eerder te aan te gaan, kwam door haar vrees voor de spurt van de 19-jarige Van Empel. “Fem is heel rap, dus ik wilde er niet mee naar de sprint.”

Als voorbeeld noemt de renster vervolgens de snelle starts van de Brabander. “Als je kijkt naar haar starts soms… Soms wordt het startschot gegeven en dan ligt zij al na drie meter een meter voor. Ik wist dus dat het moeilijk zou worden”, gaat ze verder.

“Vandaag wilde ik na een aantal rondes eens proberen wat er zou gebeuren als ik zou versnellen. Maar ineens was ik met twee weg, dus besloot ik maar meteen door te trekken. Ik was heel even alleen er vandoor, maar toen maakte ik een foutje en kreeg ik haar er niet meer af.”

Brand is dit jaar dominant in de cross, maar ziet ook dat de jeugd er steeds sneller aankomt. Met Van Empel, Puck Pieterse en Shirin van Anrooij als grootste voorbeelden. “We moeten ze niet te veel bijleren”, lacht ze tot slot. “Want we hebben dit jaar gezien dat ze snel leren.”

Van Empel: “Ik leer elke wedstrijd bij”

Vlak na het interview van Brand begon Van Empel zelf over het leren van fouten en het opdoen van ervaring. “Ik leer elke wedstrijd bij, neem elke keer weer dingen mee”, aldus de Brabantse. “Het foutje dat ik in de slotfase maakte, zal in de toekomst niet nog een keer gebeuren. Ik hoopte met Brand wiel aan wiel te gaan sprinten.”

Voor Van Empel was de tweede plaats in Heusden-Zolder een mooie opsteker, omdat ze in Dendermonde een mindere dag kende. “Ik wilde revanche nemen”, eindigt ze. “Ik raakte daar mijn ritme kwijt door een foutje van iemand anders. Vandaag had ik de taak om niemand te laten rijden en me vast te klampen tot het einde.”