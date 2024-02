zondag 18 februari 2024 om 14:32

Lucinda Brand ook de beste in modderige X2O Trofee Brussel

Lucinda Brand heeft in Brussel de laatste manche van de X2O Badkamers Trofee 2023-2024 gewonnen. De Nederlandse kampioene van Baloise Trek Lions wist in de finale af te rekenen met Marion Norbert Riberolle, met wie ze halverwege de wedstrijd was weggereden. Manon Bakker eindigde op de derde plaats.

De kopstart was voor Laura Verdonschot, maar in de Brusselse modder was Lucinda Brand ook als een kind in een snoepwinkel. Ook Denise Betsema kende een verrassend goede start. Zij reed in de eerste ronde zelfs even solo vooruit, maar Brand, Manon Bakker en Annemarie Worst sloten snel aan.

Brand en Norbert Riberolle op pad

Op een moment dat de Nederlandse kampioene de forcing leek te voeren, maakte ze een uitglijder waardoor de angel uit de aanval gehaald werd en ze van fiets moest wisselen. Even later schoof ze wel mee met een versnelling van een verrassende Marion Norbert Riberolle. Zij trokken lang samen op, maar in de voorlaatste ronde nam Brand dan toch afstand.

Beetje bij beetje reed ze weg bij de Belgische. Bij het ingaan van de laatste ronde was het gat elf seconden en die voorsprong behield de kopvrouw van Baloise Trek Lions in de finale-omloop. Daardoor had Brand alle tijd om de overwinning te vieren. De strijd om de derde plaats was er een tussen Worst, die in de finale nog ongelukkig in de hekken reed, en Bakker. Die strijd werd aan het einde van de voorlaatste ronde beslist in het voordeel van Bakker.

Fem van Empel

Het eindklassement in de X2O Trofee was overigens al beslist, want Fem van Empel had de eindzege al binnen na zeven overwinningen op rij. De wereldkampioene kon het zich daardoor permitteren om deze slotmanche in Brussel over te slaan. Brand werd tweede in die eindstand.

X2O Badkamers Trofee Brussel 2024

Uitslag vrouwen

1. Lucinda Brand in 46m14s

2. Marion Norbert Riberolle op 12s

3. Manon Bakker op 36s

4. Annemarie Worst op 49s

5. Leonie Bentveld op 1m04s

6. Denise Betsema op 1m19s

7. Laura Verdonschot op 1m30s

8. Sanne Cant op 1m42s

9. Aniek van Alphen op 2m20s

10. Julie Brouwers op 3m37s