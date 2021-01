Lucinda Brand na zege in Mol: “Positieve gevoel kan ik meenemen”

Lucinda Brand is nog steeds goed in vorm. Twee weken voor het wereldkampioenschap in Oostende sloeg zij opnieuw toe in Mol. “Elke zege is leuk en ik wil altijd winnen, maar dit is natuurlijk extra fijn met het oog op het WK. Dit positieve gevoel kan je meenemen.”

Tijdens de Zilvermeercross vocht de veldrijdster van Baloise Trek Lions een duel uit met Denise Betsema, die in het zand van Oostende goede kansen wordt toegedicht op de wereldtitel. “We waren erg aan elkaar gewaagd”, vertelt de winnares. “De laatste strook door het zand was uiteindelijk beslissend.”

Door de vele zandstroken bleek het een zware cross te zijn. “Het was een lastige wedstrijd”, concludeert Brand. “Er was steeds maar weinig tijd om te herstellen.”