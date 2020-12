Lucinda Brand na zege in Gavere: “Komt niet zomaar aanwaaien”

Lucinda Brand is na haar overwinning in Gavere de nieuwe leidster van de Superprestige. Voor de renster van Telenet-Baloise was het haar vierde zege op rij in het regelmatigklassement. Ze lijkt onklopbaar. “Dat is niet zo, dat zag je gisteren”, doelt ze met een lach op de X2O Trofee-cross van Antwerpen. “Vandaag kwam het ook niet zomaar aanwaaien.”

Brand maakte halverwege de cross het verschil. In de eerste rondes was ze aangewezen op het achtervolgen van Denise Betsema, maar daarna nam ze over. Maar ook Brand ontkwam niet aan een val in de modder. “Het was een klein schuivertje en die heeft iedereen wel gehad”, zegt ze tegen Sporza.

De cross in Gavere staat bekend om de zware klimmen. En waar geklommen moet worden, wordt ook afgedaald. “Op een gegeven moment had ik veel blubber aan mijn handen en ik was ook wat vermoeid, dus die afdalingen worden dan niet makkelijker. Ze zijn ook heel gevaarlijk”, aldus Brand.

Volgende week staat de Wereldbeker van Namen op het programma. Brand gaat dan als leidster van start. “Ik denk dat dit een goede aanloop was voor Namen”, zegt ze. “Het zal er lastig bij liggen, net als vorig jaar. En dat ik voor het eerst als leider in de Wereldbeker aan de start sta, dat is ook heel bijzonder.”