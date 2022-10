Lucinda Brand na winst in Meulebeke: “Hopelijk kan ik stijgende lijn doorzetten”

Lucinda Brand heeft de Exact Cross Meulebeke op haar naam geschreven. Eenvoudig ging dat niet, vertelde ze na afloop. “Het was een lastige cross”, zei Brand in het flashinterview na afloop.

“Het was heel moeilijk om in mijn ritme te komen”, vervolgde de renster van Baloise Trek Lions. “Ik kon er niet echt doorheen komen. Je moet echt door die bochtjes op kunnen trekken, dat zat er niet helemaal in. Gelukkig heb ik wel nog die motor. Ik had wat struggles met de zandbak, dat ging niet altijd even lekker. Dan rijd je toch veel alleen en er staat stiekem wel veel wind. Ik ben blij dat ik het goed in kon delen en het in de sprint toch nog naar me toe kon trekken.”

Brand kreeg opnieuw veel tegenstand van Fem van Empel, die haar vorige klopte in Beringen. “Ik vind die tegenstand wel leuk”, lachte ze, toen dit ter sprake werd gebracht. “Rondjes ervoor rijden is ook heel uitdagend, want je moet er maar voor blijven rijden. Het is lastig om aan een hoge hartslag technisch goed te rijden. Maar dit is op een andere manier technisch rijden, dit is ook heel leerzaam. Het gaat me steeds beter af. Dit had je me drie jaar geleden misschien niet moeten laten doen… Maar nu wel, ik vind het heel leuk!”

In de finale moest Brand niet alleen rekening houden met Van Empel, maar ook met diens ploeggenote Denise Betsema. Was ze bang voor het ploegenspel van het duo? “Ja, dat gebeurde steeds wel. Het viel steeds stil en dan ben je toch in je nadeel in je eentje. De beste remedie is om rustig te blijven en het per situatie te bekijken.”

Brand gaat nu met een lekker gevoel naar de Verenigde Staten voor het vervolg van haar seizoen, vertelt ze. “Nu ga ik languit op de bank, daarna stappen we in het vliegtuig. Hopelijk kunnen we deze stijgende lijn van het gevoel kunnen doorzetten.”