Lucinda Brand na tweede plek in Brussel: “Ik was niet goed mee in de start”

Voorlopig nog geen twintigste seizoenszege voor Lucinda Brand in dit veldritseizoen. De Rotterdamse verzekerde zich zondag wel van de eindzege in de X2O Badkamers Trofee, maar bleek in Brussel niet opgewassen tegen een superieure Denise Betsema.

Na afloop deed de Europees kampioene haar verhaal. “Ik was niet goed mee in de start en dan moet je in het vervolg net iets te vaak in het rood gaan en risico’s nemen. Denise was daarnaast ook supersterk. Ik zag het verschil soms kleiner worden, maar het werd af en toe ook groter. Op een gegeven moment besef je wel dat het alleen nog maar lukt als Denise een foutje maakt.”

Brand, die zaterdag nog superieur was in de afsluitende Superprestigemanche van Gavere, probeerde na een mindere start de scheve situatie nog wel recht te zetten. Een schuiver op een schuine kant gooide echter flink wat roet in het eten. “Ik had voor mijn schuiver nog wel het gevoel dat ik er naartoe kon rijden. Het is balen, maar vervolgens trok Denise door en kon ik het verschil niet meer overbruggen. Ik maak ook niet voor niks een schuiver. Je zit op dat moment ook niet meer op je gemak.”

Er volgen voor Brand nog twee kansen om haar twintigste zege van dit veldritseizoen te boeken. Komende zaterdag staat de Waaslandcross in Sint-Niklaas op het programma, een dag later zetten we na de Internationale Sluitingsprijs van Oostmalle een punt achter het seizoen.

Manon Bakker (3e): “Een goede race” Manon Bakker eindigde, op gepaste afstand van Betsema en Brand, als derde in de Universiteitscross van Brussel. De 22-jarige renster van IKO-Crelan heeft de laatste weken de stijgende lijn te pakken en bekroonde dat vandaag met een podiumplaats. “Ik heb een goede race gereden. Ik ben niet echt een supergoede starter. Ik reed naar Annemarie Worst, maar kreeg vervolgens af te rekenen met een lekke band.” “Ik moest toen weer beginnen aan een inhaalrace. Annemarie maakte op een gegeven moment echter een foutje, waardoor ik weer makkelijk naar haar wiel kon rijden en haar kon lossen. Dit is een belangrijke derde plek. Het seizoen is niet gegaan zoals verwacht. Ik kreeg een blessure en dat heeft geduurd tot aan december. Ik voelde de laatste weken echter al dat ik beter werd. Dat ik hier nu derde word, in mijn lievelingscross en na een dergelijk seizoen, is mooi.”