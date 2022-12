Lucinda Brand na nieuwe podiumplek: “Niet de benen om op te schuiven”

Tweede in Gavere, derde in Heusden-Zolder. Lucinda Brand heeft de weg naar het podium weer gevonden, maar komt voorlopig nog tekort voor de overwinning. “Toch ben ik verder wel tevreden over mijn wedstrijd”, vertelde ze in het flashinterview na de finish.

Lucinda Brand kent een moeilijk seizoen in het veld, maar het lijkt de laatste weken weer de goede kant op te gaan met de renster van Baloise Trek Lions. Vorige week werd ze tweede in de Exact Cross Mol, maandag was ze tweede in de Wereldbeker Gavere en vandaag kwam ze als derde over de streep in de Superprestige van Heusden-Zolder.

Brand deed in Heusden-Zolder alleen nooit echt mee om de overwinning. “Het lukte me tijdens de cross niet om op te schuiven. Daarnaast werd ik telkens opgehouden op de heuveltjes. Ik kwam zo telkens op een gaatje te zitten op het asfalt. Dat is echt funest. Ik beschikte alleen niet over de benen om op te schuiven.”

“Het is op deze omloop ook lastig om iemand echt voorbij te rijden, aangezien het niveau in het veldrijden zo hoog is. Ik had het nog wel willen zien zonder al het oponthoud, maar ik ben verder wel tevreden over mijn koers.”

Silvia Persico (4e): “Ik moet er nog meer in geloven”

Lucinda Brand wist zich uiteindelijk nog naar een derde plaats te knokken, al bood Silvia Persico nog veel weerwerk. De Italiaans kampioene wist een sterke race te bekronen met een vierde plaats. “Het ging wel ‘OK’. Ik ben blij met deze vierde plek, zeker omdat het mijn eerste cross was op Belgische bodem. Morgen is er weer een nieuwe cross en dan ga ik weer voor het podium. Ik moet er gewoon nog wat meer in geloven.”