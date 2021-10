Lucinda Brand na dubbelslag in Fayetteville: “Wist niet hoe van Marianne af te geraken”

Na haar tweede plaats in Waterloo schoot wereldkampioene Lucinda Brand gisteren in Fayetteville helemáál raak. In de slotronde schudde zette ze Marianne Vos onder druk en ging uiteindelijk in de fout. Het leverde Brand de dagzege én de leiderstrui in de Wereldbeker op. “Dit is een hartstikke goed begin.”

Na een verkenning in droge weeromstandigheden, brak een half uur voor de start van de vrouwenwedstrijd de hel los in Fayetteville. De regen viel met bakken uit de lucht en dat hadden de rensters geweten. Onder meer Denise Betsema gaf achteraf aan dat het zijn tijd nodig had vooraleer ze zich opnieuw had aangepast.

Ook Lucinda Brand reageerde op dezelfde manier. “Zo zie je maar weer hoe de weersomstandigheden de boel helemaal anders kunnen maken.” De kopvrouw van Baloise-Trek moest een tijdlang achtervolgen na een val, maar panikeerde niet. “Ik maakte een schuiver en daar profiteerde Marianne uiteraard van. Maar ik dacht, ik probeer gewoon mijn eigen ritme te rijden. Als ik sterker ben, dan kom ik wel terug. Dat is gelukkig gebeurd.”

Het duo trok samen de slotronde in, maar in de afdaling verloor Marianne Vos plots de controle en ging ook zij onderuit. Het verraste Brand. “Ik wist echt niet hoe ik van haar af moest geraken. Het leek ook dat ze het helemaal niet moeilijk had. Tot ze dan in de fout ging in de afdaling. Toen ben ik uiteraard vol doorgegaan. Tweede in Waterloo, nu winst hier in Fayetteville en de leiderstrui. Mijn wereldbekerseizoen kon echt niet mooier van start”, sloot Brand het flashinterview af.