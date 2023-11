zondag 12 november 2023 om 15:23

Lucinda Brand meteen tweede bij rentree: “Had hier gelijk voor getekend”

Video Lucinda Brand heeft haar rentree in het veld niet gemist. De Nederlandse kwam de eerste crossweken niet in actie vanwege een blessure, maar eindigde vandaag meteen als tweede in de Wereldbeker van Dendermonde.

Lucinda Brand begon vandaag in Dendermonde dan eindelijk aan haar veldritseizoen en kende ook een uitstekende start. Wat heet, ze schoot meteen naar voren en maakte in de eerste minuten de dienst uit. Brand werd in de eerste ronde echter al voorbijgereden door Ceylin del Carmen Alvarado, die vervolgens op overtuigende wijze naar de zege wist te soleren.

Brand viel echter niet stil in de achtervolging op Alvarado en reed zo bij haar terugkeer in het veld naar een knappe tweede plaats. “Ik had hier voor de start meteen voor getekend”, vertelde Brand na afloop in het flashinterview. “Al dacht ik halfweg koers pas aan plek twee. Mijn start was supergoed, maar ik kwam mezelf wel flink tegen.”

“Het was daarna wel moeilijk om in mijn ritme te komen. In het begin dacht ik even: oei, ik begin nu misschien wel langzaam te sterven. Ik kon daarna echter wel een goed tempo aanhouden. Ik pakte het na mijn start rustig aan voor de lastige stroken.”

“Het was echt een superzware wedstrijd. Ik wist vooraf nog niet waar ik precies zou staan. Mijn start was dus goed, maar eigenlijk iets te goed”, kan Brand er nu om lachen. “Ik trapte daarna even op mijn adem, maar dat hoort ook bij de eerste keer weer in koers. Ik wist het echter vol te houden.”