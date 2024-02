zaterdag 17 februari 2024 om 14:32

Lucinda Brand maakt favorietenrol met verve waar in Exact Cross Sint-Niklaas

Lucinda Brand heeft haar zesde cross van het seizoen gewonnen. In de Exact Cross Sint-Niklaas stond er geen maat op de Nederlands kampioene, die al in de eerste minuut van de cross wegreed en vervolgens soeverein naar de zege soleerde.

Het crossseizoen loopt op zijn einde en dat was ook te zien aan het deelnemersveld van de vrouwencross in Sint-Niklaas. Toch was er met Lucinda Brand wel een absolute topper van de partij. Haar grootste concurrente leken op papier Laura Verdonschot (die de voorbije weken goed op dreef was) en Annemarie Worst.

Alicia Franck schoot als beste uit de startblokken, maar Brand zat direct in haar spoor. De Nederlands kampioene nam na de eerste bocht de kop en trok meteen door. Niet veel later kwam Franck op een helling even tot stilstand en hield daardoor haar ploeggenote Verdonschot op. Brand sloeg zo meteen een flinke bres. Later in de openingsronde ging ze onderuit, waardoor Verdonschot en Worst wat dichterbij kwamen. Door een foutje van Worst zakte het duo echter terug in het volgende groepje en was het verschil met Brand bij de finishpassage opgelopen tot 17 tellen.

Brand soeverein

In de tweede van zes rondes reed Verdonschot weg uit de groep achtervolgers, met daarbij dus Worst, maar ook Leonie Bentveld, Marion Norbert Riberolle en Manon Bakker. De achterstand ten opzichte van Brand was ondertussen echter opgelopen tot 27 seconden. En in de derde ronde zette deze trend zich voor. Nu was het verdict 27 tellen. Verdonschot had wellicht wat op haar adem getrapt, want Worst, Norbert Riberolle, Bakker, Bentveld en uiteindelijk ook Aniek van Alphen konden de aansluiting weer maken met de renster van De Ceuster-Bonache.

We kregen dus nog een spannende strijd voor plek twee. Een gevecht voor de zege kwam er niet meer, was half cross al duidelijk. Brand was oppermachtig in Sint-Niklaas en zou soeverein naar de zege soleren. Ze boekte zo haar zesde zege van deze winter.

Strijd om plek twee

Achter Brand scheidden Norbert Riberolle, Worst en opnieuw Verdonschot zich af van de andere achtervolgsters. Die laatste twee waren duidelijk de sterksten, want Norbert Riberolle haakte net voor het ingaan van de slotronde af. In het duel tussen Worst en Verdonschot had de Nederlandse lang de bovenhand, maar de Vlaamse hield haar in het zicht. En na een valpartijtje van Worst, kon Verdonschot profiteren. Ze ging voorbij haar concurrente en bleef druk zetten.

Worst gaf echter niet af. Ze kwam bijna weer in het wiel van Verdonschot, maar bijna… is niet helemaal. De tweede plaats ging zo naar de renster van De Ceuster-Bonache. Voor Worst restte de derde plek.

Exact Cross Sint-Niklaas

Uitslag vrouwen

1. Lucinda Brand in 46m20s

2. Laura Verdonschot op 26s

3. Annemarie Worst op 31s

4. Marion Norbert Riberolle op 48s

5. Leonie Bentveld op 50s

6. Aniek van Alphen op 57s

7. Manon Bakker op 1m05s

8. Sanne Cant op 1m50s

9. Kristyna Zemanová op 1m56s

10. Alicia Franck op 2m00s