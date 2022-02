Lucinda Brand imponeert week na WK-kater met zege in modderige X2O Trofee Lille

Lucinda Brand heeft, een week na haar verloren wereldtitel, de winst gepakt in de X2O Badkamers Trofee van Lille. De kopvrouw van Baloise Trek Lions wist in zware omstandigheden een solonummer op te voeren. Brand neemt ook een optie op de eindzege in het X2O-klassement, omdat directe concurrente Denise Betsema niet haar dag had en veel tijd verloor.

Marion Norbert Riberolle had de beste start, maar kon niet mee met een eerste versnelling van Ceylin del Carmen Alvarado en Lucinda Brand. Denise Betsema, die met 21 seconden achterstand in het X2O-klassement op Brand begon aan de cross in Lille, moest in de achtervolging. In die jacht kwam de Texelse ook nog eens ten val, waardoor ze Alvarado en Brand zag wegrijden.

Door de vele regenval en de stevige wind waren de omstandigheden zwaar. Brand, die vorige week haar regenboogtrui kwijtraakte en daardoor nu in de Europese trui koerste, moest Alvarado even laten gaan, maar knokte zich terug. Kort daarachter waren Annemarie Worst en Manon Bakker de eerste achtervolgers. Betsema reed daar weer achter.

Brand nam in de tweede ronde (door de zwaarte werden er maar vier rondes verreden) afstand van Alvarado, die van fiets moest wisselen en in het wiel van Worst inpikte. De twee volgden halfweg koers op 19 seconden. Dat gat groeide een ronde later naar 35 seconden. De winnares van zaterdag in Maldegem had de smaak te pakken en was ondertussen weggereden van Alvarado, die zich wat foutjes kon permitteren. Het podium stond al wel vast, met Worst als nummer twee en Alvarado op plek drie.

Het verschil was uiteindelijk 57 seconden tussen Brand en Worst. Nummer drie Alvarado kwam na bijna twee minuten over de meet.

Pechdag Betsema

De strijd om plaats vier ging tussen Manon Bakker en Aniek van Alphen, die waren weggereden van de ongelukkige Betsema. Zij had het ontzettend moeilijk in de Kempense modder, maakte meerdere fouten en zag de achterstand tot Brand alsmaar verder groeien. Aan de meet was het verschil 2.24 minuut, waar de door Brand opgehaalde bonificaties nog aan moesten toegevoegd worden.

Met alleen nog de X2O Badkamers Trofee-manche in Brussel (13 februari) te gaan, is de eindwinst – ziekte en extreme pechgevallen daargelaten – zo goed als binnen voor Brand. Na afloop had Betsema medische verzorging nodig. Onderweg had ze bij een botsing open wondes opgelopen aan twee vingers, die verzorgd moesten worden.

X2O Badkamers Trofee, Krawatencross Lille 2022

Uitslag vrouwen

1. Lucinda Brand

2. Annemarie Worst

3. Ceylin del Carmen Alvarado

4. Manon Bakker

5. Aniek van Alphen

6. Alicia Franck

7. Denise Betsema

8. Marion Norbert Riberolle

9. Marie Schreiber

10. Rebecca Gariboldi