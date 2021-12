Lucinda Brand: “Ik werd echt uitgedaagd vandaag”

Lucinda Brand reed in Namen voor de vierde keer op rij naar de overwinning. Van start tot finish fietste de renster van Baloise Trek Lions op de eerste plaats. “Het was heel moeilijk om foutloos te blijven”, zei Brand na afloop.

“Ik werd echt uitgedaagd vandaag, zowel door het parcours als door Denise Betsema. Het was heel moeilijk om foutloos te blijven. De schuine kant was niet mijn ding vandaag, ik moest compenseren op andere plaatsen om mijn voorsprong te behouden”, aldus Brand.

“Ik had zeker niet alles onder controle. Ik had een mooi gaatje geslagen, maar dat bleef heel de tijd hetzelfde door de foutjes die ik maakte. Gelukkig maakte Betsema er ook een aantal. Voor het publiek leek het misschien dat ik alles onder controle had, maar voor mij was het toch anders.”