Lucinda Brand: “Ik reed eigenlijk achter de feiten aan”

Lucinda Brand won zaterdag in Kortrijk, maar gemakkelijk ging dat niet. Pas in de laatste ronde kwam de renster van Telenet-Fidea Lions weer echt vooraan aansluiten. “Ik had een mega slechte start. Door een klein foutje reed ik eigenlijk achter de feiten aan.”

“Het is hier heel lastig terugkomen, dus ik kwam niet echt in de wedstrijd. Toen ik wel weer van voren kwam in de vierde ronde, maakte ik weer een foutje. Ik heb daarna geprobeerd om anderen aan het werk te krijgen, maar ook dat kostte veel energie. Ik ben blij dat ik op het einde nog terugkom.”

Aan een machtige sprint had de Nederlandse uiteindelijk genoeg. “Ik rekende wel op mijn sprint, ja”, gaat ze verder voor de camera van WielerFlits. “Op het laatste stukje wilde ik niet nog wat proberen. Ik ging als eerste aan en ging uit van eigen kracht.”

Morgen mag ze in het Tsjechische Tabor weer aan de bak. De komende 24 uur staan ook voor Brand in het teken van verplaatsing. Dat doet ze met de auto. “We gaan vandaag zo ver mogelijk met de auto rijden, het laatste stukje doen we dan morgenochtend. Ik ga nog even uitrusten, wil voor twaalf op bed liggen, maar fris ben ik zeker niet.”