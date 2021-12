Lucinda Brand geklopt door Marianne Vos: “Alsof ik tegen een Ferrari reed”

Lucinda Brand reed zaterdag een sterke cross, maar moest uiteindelijk toch haar meerdere erkennen in Marianne Vos. De Noord-Brabantse kwam in de laatste meters nog langszij. “Het is alsof je tegen een Ferrari rijdt”, zucht de wereldkampioene na afloop.

“De wedstrijd was echt super snel. Ik heb er alles aan gedaan om te winnen, maar moet tevreden zijn met de tweede plek”, erkent Brand. “Ik probeerde al in de openingsfase door te trekken, maar niemand wilde meerijden. De wedstrijd was dus heel tactisch.”

Het parcours speelde daar zeker een rol in. Omdat de Rucphense wedstrijd niet erg selectief was, loonde het om in de wielen te rijden. “De tactiek in combinatie met de explosiviteit maakten deze wedstrijd anders dan normaal. Het bleek cruciaal om snelheid te hebben”, eindigt ze.