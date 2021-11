Lucinda Brand: “Eindelijk heb ik de drie grote kampioenschappen op mijn palmares”

Video

Er was vandaag niets aan Lucinda Brand te doen op de VAM-berg. De wereldkampioene reed onbedreigd naar de Europese titel, en wist zo een belangrijk manco in haar palmares uit. “Het doel was om ooit zowel het Nederlands, Europees als het wereldkampioenschap op mijn palmares te hebben. Nu heb ik ze eindelijk alle drie”, lacht Brand in het flashinterview.

“Natuurlijk is mijn palmares nog niet compleet, dit is niet het einde. Maar ik ben er wel heel blij mee”, zei Brand nog. “Zeker in eigen land, is het altijd extra leuk om te winnen. Het was ook het eerste kampioenschap waar we weer met publiek konden rijden.”

Brand kwam sinds Fayetteville niet meer aan winnen toe, en zag de afgelopen weken er telkens wel iemand bovenuit steken. “Vandaag had ik gelukkig een superdag. Dat had ik van te voren niet direct verwacht. De anderen hadden blijkbaar moeite met het parcours, maar bij mij ging het perfect vandaag. Ik had na de materiaalpost meteen een gat, en ik dacht: dat moet ik niet laten liggen. Het was alleen opletten om de concentratie niet te verliezen.”