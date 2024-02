zaterdag 17 februari 2024 om 14:48

Lucinda Brand boekt zesde zege in ‘hartstikke goed’ seizoen: “Een stuk meer dan vorig jaar”

Video Lucinda Brand liet er zaterdag geen gras over groeien in de Exact Cross Sint-Niklaas. De topfavoriete versnelde in ronde één, liet haar tegenstanders meteen staan en soleerde vervolgens ogenschijnlijk simpel naar de zege. Maar zó gemakkelijk ging het ook weer niet, zei ze in het flashinterview na afloop.

“Zeker in de eerste helft van de cross heb ik gewoon heel hard gereden om een zo groot mogelijk gat te creëren”, aldus Brand. “Als het gat dan zo groot is, kun je een beetje kijken waar je wel en niet hard rijdt. Maar aan het einde zag je een paar kleine schoonheidsfoutjes. Dat gebeurt dan, omdat de concentratie iets minder wordt. Dat zette mezelf wel weer op scherp om gewoon door te rijden.”

Ondanks dat ze van start tot finishte heerste, had Brand ook een plan voor een andere situatie. “Als de achtervolgers lang op dezelfde afstand blijven hangen, moet je nadenken of je wel alleen doorgaat. Het is hier moeilijk om alleen door te rijden als de samenwerking achter je goed is. Maar blijkbaar was ik heel veel sterker, of ze keken veel naar elkaar. Dat weet ik niet. Maar in ieder geval lukte het om alleen vooruit te blijven.”

Brand spreekt aan het einde van haar veldritwinter van een ‘hartstikke goed’ seizoen. “Er komen nog twee mooie crossen, maar ik kan al heel tevreden terugkijken”, aldus Brand, die dit seizoen zes keer wist te winnen. “Elke zege is mooi. Het waren er een stuk meer dan vorig jaar, dus daar ben ik heel blij mee.” In het seizoen 2022-2023 wist Brand ‘slechts’ één keer te winnen, op 1 oktober in de Exact Cross Beringen.