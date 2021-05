Lucinda Brand boekt ritzege in Thüringen Ladies Tour

De derde etappe van de Internationale LOTTO Thüringen Ladies Tour is gewonnen door Lucinda Brand. De renster van Trek-Segafredo versloeg in Schleiz Emma Norsgaard en Lotto Kopecky. De Deense Norsgaard blijft wel in het bezit van de leiderstrui.

Na etappezeges van Emma Norsgaard en Lorena Wiebes ging de Thüringen Ladies Tour verder met een etappe rondom Schleiz, een plaats in het zuidoosten van de deelstaat Thüringen. De derde rit was 116 kilometer lang en ging flink het Thüringer land in. De etappe speelde zich voornamelijk ten westen van Schleiz af en de rensters moesten tot drie keer toe een klimmetje overwinnen. De top van de laatste helling lag op vijftien kilometer van de meet.

Om twee uur werd onder droge en regenachtige omstandigheden het sein voor vertrek gegeven in deze derde etappe. Er ontstond al snel een vroege vlucht met Kirsten Wild (Ceratizit-WNT Pro Cycling), Caroline Andersson (Hitec Products) en Lydia Ventker en Helena Bieber namens Team RSG. Het peloton liet begaan en zo liep de voorsprong op tot maar liefst acht minuten. Het peloton leek te laat te komen voor de dagzege.

Brand wint na spannende finale

Met nog goed zeven kilometer te gaan kwam er echter een einde aan het avontuur van Wild, de laatste overlever van de vroege vlucht. Vervolgens zagen we een aanvalspoging van Lucinda Brand en Liane Lippert. Deze twee dames wisten een maximale voorsprong van 25 seconden bijeen te fietsen, maar de achtervolgende groep kwam in de slotkilometers steeds dichter. Lippert werd in het zicht van de haven weer bijgehaald.

Brand bleek daarentegen sterk genoeg om uit de greep te blijven van de eerste achtervolgsters en boekte zo een fraaie overwinning voor Trek-Segafredo. Norsgaard, de winnares van de openingsetappe naar Schmölln, strandde uiteindelijk op een tweede plek op twee tellen van Brand. Kopecky kwam als derde over de streep, voor Amy Pieters en Emilia Fahlin. Norsgaard gaat nog altijd aan de leiding in het klassement, Brand is de nieuwe nummer twee.