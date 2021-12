Lucinda Brand: “Als het zo koud is, kun je maar een tempo rijden”

Lucinda Brand ploeterde zaterdag naar een nieuwe zege. Ditmaal was Boom het decor voor een nieuwe demonstratie van de wereldkampioene. Zelf zag Brand het niet zo, vertelt ze na afloop. “Ik moest echt in mijn ritme komen.”

Dat had vooral te maken met de kou. Met een gevoelstemperatuur van rond het vriespunt was taaiheid een vereiste om de cross te winnen. “Als het koud is, dan is starten voor mij nog net iets lastiger. Ik probeerde vooral niet te forceren en gelukkig had ik daar de tijd voor.”

Brand bleef namelijk altijd in het kielzog van de sterk rijdende Inge van der Heijden, die uiteindelijk zelf een foutje maakte en zo op achterstand kwam te rijden. “Toen ze die fout maakte, trok ik door. Het is dan zaak om je eigen ritme te rijden en niet te wachten. Ik kon een mooi gaatje slaan. Een aanval was het niet echt. Als het zo koud is, kun je eigenlijk maar een tempo rijden.”

Nu de Wereldbekerwedstrijd in Antwerpen is afgelast, staat er voor Brand een weekje trainen in de zon op het programma. Met het oog op de drukke Kerstperiode zeer welkom: “Even investeren.”