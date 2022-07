Luchtweginfectie treft Adam Yates: “Hopelijk word ik beter voor Parijs”

Adam Yates is zijn goede positie in het algemeen klassement van de Tour de France kwijt en dat is te wijten aan een luchtweginfectie. De Britse klimmer van INEOS Grenadiers verloor op weg naar Peyragudes negen minuten op de topfavorieten. “De laatste dagen heb ik zo goed mogelijk proberen stand te houden”, aldus Yates.

“Ik ben ziek”, vertelt Yates aan onder meer Cyclingnews. “Vandaag kreeg het mij te pakken, dus heb ik geprobeerd om Geraint Thomas te helpen. Een aantal renners binnen de ploeg hadden dezelfde problemen aan het begin van de Tour, Daniel Felipe Mártinez en Jonathan Castroviejo. We hebben alles geprobeerd om gezond te blijven, maar het is tot nu toe niet mijn jaar. Ik blijf maar ziek worden. Dat is hoe het nu is.”

“Als je maar 1% mist, dan ga je niet tot de besten behoren”, weet ook Yates. Ondanks zijn ziekte wilde hij de finish halen in de Pyreneeënrit. “Ik heb er nu een aantal dagen last van, maar probeer er doorheen te komen. Er komt nog een bergetappe aan. Ik zal proberen Geraint daarin zoveel mogelijk te helpen. En hopelijk word ik nog beter voor Parijs.”

In het algemeen klassement staat Yates nu negende, op 14.33 minuut van gele trui Jonas Vingegaard. Zijn ploeggenoot Thomas is derde op 4.56 minuut van de leider.