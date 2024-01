maandag 8 januari 2024 om 09:10

Lucht geklaard tussen Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland: “Het is weer oprecht gezellig”

Tijdens het WK baanwielrennen in Glasgow waren er spanningen tussen Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland. Nu, in voorbereiding op de Olympische Spelen van Parijs, is alles echter weer koek en ei. Dat heeft Lavreysen laten weten in gesprek met de NOS.

“Ik denk dat we er beide van geleerd hebben”, zei Lavreysen over de situatie van augustus vorig jaar. Er kwam onenigheid tussen de twee baantoppers na wisselingen in de staf. Hugo Haak keerde voor het WK terug bij de baansprintploeg, aan de zijde van bondscoach Mehdi Kordi. Dit was op verzoek van Lavreysen, die niet langer begeleid wilde worden door Mehdi. “De individuele belangen komen bovendrijven”, stelde Hoogland, die wel met de bondscoach bleef werken, destijds. “Of we het moeten uitpraten? Ik vind het niet nodig om met hem te gaan praten.”

Blijkbaar is dat inmiddels wel gebeurd. Volgens Lavreysen, die in augustus nog ‘verrast’ werd door de kritiek van zijn collega, zijn er namelijk geen problemen meer tussen hemzelf en Hoogland. “We hebben op de zesdaagsen samen gereden en afgelopen NK zelfs best wel plezier gehad. Ook het trainen gaat gewoon echt lekker, dus in de aanloop naar Parijs is daar niks veranderd. We hebben elkaar zeker nodig. En het is ook weer oprecht gezellig.”

Ondertussen blijft Lavreysen wel werken met Haak in plaats van Mehdi. “Ik ben heel bewust bezig met het ideale plaatje”, legt de sprinter uit. “Ik wil gewoon in Parijs staan en denken: ik heb er alles aan gedaan. In dat opzicht ben ik misschien wel hard.”