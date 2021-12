Lucas Castensen wint openingsetappe in Tour of Thailand

December is begonnen en veel ogen zijn gericht op het veldrijden, maar ondertussen wordt er in Azië een UCI 2.1-wedstrijd verreden. De uitgestelde Tour of Thailand is woensdag begonnen met een sprintetappe, die werd gewonnen door Lucas Carstensen.

De Duitser van de Bike Aid-ploeg was na een etappe van 145 kilometer van Hat Yai Park en Phatthalung de snelste in de massasprint. Hij versloeg de Maleisiër Irwandie Lakasek (Terangganu) en thuisrijder Thanawut Sanikwathi (Thailand Continental). Carstensen mag zich ook de eerste leider in het algemeen klassement noemen.

In totaal gingen 85 renners van start in de Thaise rittenkoers, waaronder drie Nederlanders (Kenny Nijssen, Adne van Engelen en Bart Buijk) en een Belg (Niels Verdijck). Laatstgenoemde werd elfde in de openingsrit. De Tour of Thailand 2021 duurt nog tot maandag 6 december.