Lucas Carstensen wint massasprint in Ronde van Roemenië

Lucas Carstensen heeft woensdag de eerste etappe van de Ronde van Roemenië gewonnen. De Duitser van Bike Aid was na 202 kilometer de snelste in de massasprint, al moest de fotofinish er wel aan te pas komen om hem aan te wijzen als winnaar. Het verschil met Daniel Babor en Eduard Michael Grosu was namelijk erg klein.

De Canadees Robin Plamondon (Premier Tech U23 Cycling Project) en de Ier Cormac McGeough (Wildlife Generation) vormden de vlucht van de dag. Zij kregen maximaal vier minuten voorsprong cadeau van het peloton, waar Drone Hopper-Androni Giocattoli achtervolgde in dienst van sprinter Eduard Michael Grosu.

Dertig kilometer voor de finish werden Plamondon en McGeough ingerekend, waarna op Sigmir Hill (2,4 km aan 4,5%) het peloton enigszins uitgedund werd. Dat heuveltje lag op ruim tien kilometer voor de meet, maar toch hield een groot deel stand. We kregen daardoor een massasprint in Bistrita Primarie.

Het was een erg chaotische sprint, waarin drie renners uiteindelijk gingen strijden om de ritwinst. Lucas Carstensen won die sprint met minimaal verschil, voor Daniel Babor en Eduard Michael Grosu.