Lucas Carstensen maakt kwartet vol in Tour of Thailand en wordt weer leider

Lucas Carstensen laat weinig kansen onbenut in de Tour of Thailand. In Satun sprintte de Duitser van Bike Aid naar alweer zijn vierde etappezege in vijf dagen. Dankzij de bonificaties heroverde hij tevens de leiderstrui in de zesdaagse etappekoers.

De vijfde etappe over 156,6 kilometer van Trang naar Satun, in het zuiden van het land, was voor de sprinters op het lijf geschreven. De vroege vlucht werd gevormd door Ar-jay Peralta, Dominic Perez, de ploegmaten Valentin Midey en Tanaphon Seanumnuyphon, Muhammad Nur Aiman Bin Rosli en Maral-Erdene Batmunkh. De koplopers wisten bijna twee minuten voorsprong te pakken. Maar met nog meer dan honderd kilometer te gaan, probeerde Bin Rosli alleen verder te rijden.

Terwijl de rest van de oorspronkelijke kopgroep voor de derde tussensprint werd ingerekend, wist Bin Rosli aanvankelijk stand te houden. Aan de tussensprint pakte Carstensen een seconde terug op Sarawut Sirironnachai, de leider in het klassement. In de finale probeerden meerdere renners weg te rijden, maar toch mondde deze vijfde rit uit op een sprint. Daarin werd Carstensen perfect naar voren gebracht en wist de Duitser zijn vierde overwinning over de streep te trekken.

Ryan Jastrab, wiens zus Megan wereldkampioen bij de juniores werd tijdens het WK van 2019 in Harrogate, werd tweede. Carstensen nam dankzij de tien bonificatieseconden aan de aankomst de leiderstrui over. Morgen eindigt de ronde in Hat Yai, waar de aankomst net na een beklimming ligt.