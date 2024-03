vrijdag 15 maart 2024 om 17:14

Luca Mozzato verrast Dylan Groenewegen in Bredene Koksijde Classic

Luca Mozzato heeft de Bredene Koksijde Classic gewonnen. De Italiaan van Arkéa-Samsic troefde Dylan Groenewegen verrassend af in een sprint van een vijftigtal renners.

Nervositeit bij de start in Bredene, want er stond heel wat wind aan de Belgische kust. In totaal moeten de renners 201 kilometer afwerken tussen Bredene en Koksijde, en met windkracht vijf vreesden veel ploegen voor een waaierpektakel. En dat is exact wat we kregen!

De Belg Mauro Verwilt (Tarteletto-Isorex) en de Nederlander Jasper Haest (VolkerWessels) waren de eerste aanvallers van de dag, die op die manier probeerden te anticiperen op een eventuele waaierkoers. En gelijk hadden ze, want nog geen half uur nadat ze er waren vanonder gemuisd, schudden de eerste ploegen aan de boom in een strook waar de zijwind vrij spel had. Het peloton brak verschillende malen in stukken en brokken, maar niemand was zinnens om daar al definitief door te zetten.

Jens Reynders (Bingoal WB), Matteo Milan (Lidl-Trek), Abram Stockman (TDT-Unibet) en Max Croonen – ploegmaat van Haest bij VolkerWessels – maakten vervolgens van een moment van windstilte gebruik om de sprong naar de twee leiders te maken. De zes mochten zo’n tweetal minuten wegrijden, maar de nervositeit ging nooit echt helemaal liggen in de grote groep.

Te meer omdat er halverwege een heuvelzone lag te wachten die doet denken aan Gent-Wevelgem. Daar wachtten twee beklimmingen van de Kemmelberg (langs de twee verschillende kanten) en de Baneberg. Opvallend genoeg waren het op de eerste keer Kemmelberg de troepen van Intermarché-Wanty die de koers hard probeerden maken. Met vier zaten ze rond hun snelle man Gerben Thijssen, die nog goed mee naar boven ging ook. Al maakte Arnaud De Lie §Lotto Dstny) misschien nog het meeste indruk, net als Dries Van Gestel (TotalEnergies).

Boven was het tijd om de schade op te meten, en toen bleek dat er nog zo’n dertigtal renners de slag hadden overleefd. Echter was het ook nu lastig om de violen tussen de verschillende blokken gelijk te stemmen, waardoor er opnieuw een grote groep – met bijvoorbeeld Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla) – terug mocht komen. Maar dan kwam Kemmelberg nummer twee (langs de steilere kant) er nog aan. De Lie ontbond opnieuw zijn duivels, maar de Waal ging zo snel dat hij niemand mee kreeg. In de windzone vlak na de Kemmelberg zat het spel wél weer op de wagen.

Het was opvallend genoeg wachten op een valpartij van Baptiste Planckaert (Intermarché-Wanty) en Joshua Giddings (Lotto Dstny) op 75 kilometer van de streep, voor het peloton weer in verschillende stukken brak. Plots bleven er slechts een dertigtal renners over voorin, waarbij vooral Dries Van Gestel, Nils Politt (UAE Emirates) en de troepen van Lidl-Trek, Lotto Dstny en Intermarché-Wanty met de krachten woekerden. Van de snelle mannen waren ook Simone Consonni Arnaud De Lie, Gerben Thijssen, Paul Magnier (Soudal Quick-Step), John Degenkolb (Team dsm-firmenich PostNL) en Luka Mezgec (Jayco AlUla) in de eerste groep vertegenwoordigd.

Maar dan moest hét echte waaierspektakel nog beginnen, met een passage in De Moeren als hoogtepunt. Politt voerde in eerste instantie het hoge woord, maar viel stevig terug. Het was wederom Intermarché-Wanty dat de forcing voerde.

In de slotkilometers trachtte Nils Pollit nog een keer om de troepen te ontregelen, met een vijftal met Yves Lampaert (Soudal Quick-Step), Daan Hoole (Lidl-Trek), Patrick Eddy (dsm-firmenich) en Dries De Pooter (Intermarche-Wanty). Toen Lampaert daar op drie kilometer van de streep een extra versnelling in plaatste, kon alleen Eddy reageren.

Later meer