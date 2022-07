Luca Mozzato verlengt bij B&B Hotels-KTM tot eind 2025

Luca Mozzato zal ook de komende jaren uitkomen voor B&B Hotels-KTM. De 24-jarige Italiaan, die momenteel bezig is aan zijn eerste Tour de France, heeft namelijk zijn krabbel gezet onder een verbintenis tot eind 2025.

Mozzato kreeg in 2020 de kans om prof te worden bij de Franse formatie van teammanager Jérôme Pineau en is bezig aan zijn derde seizoen in Franse loondienst. De rappe renner is nog op zoek naar zijn eerste profzege, maar sprint zich wel vaak in de kijker. Zo spurtte hij dit seizoen al twaalf keer naar een top 10-notering.

In de Tro-Bro Léon moest hij alleen zijn meerdere erkennen in Hugo Hofstetter en ook in de GP Marcel Kint kwam hij als tweede over de streep, na seizoensrevelatie Arnaud De Lie. Vorig seizoen was hij ook al derde in Nokere Koerse en de Egmont Cycling Race.

Mozzato is op dit moment bezig aan zijn eerste Tour de France. Met top 10-noteringen in de etappes naar Nyborg (9e), Calais (6e) en Saint-Étienne (9e) doet de Tourdebutant het verre van onaardig.