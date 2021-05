Louis Vervaeke vierde: “Ik geloofde dat ik kon winnen”

Na Tim Merlier zondag en Gianni Vermeersch gisteren, was het vandaag de beurt aan Louis Vervaeke om het shirt van Alpecin-Fenix in de schijnwerpers te zetten. Voor de overwinning kwam hij te kort, maar hij eindigde in de loodzware etappe wel vierde. “Ik heb me iets te vroeg laten verleiden”, klonk het.

“Ik voelde me echt heel goed”, begon Vervaeke zijn relaas van de dag op de top van de Colle Passerino. De Oost-Vlaming maakte deel uit van de vroege vlucht van 25. “Doel was om het verstandig te spelen, maar in de finale heb ik me toch laten verleiden door iets te nerveus te koersen.”

“Op de Montemolino, die steile klim op veertig kilometer van de finish, voelde ik mij samen met De Marchi en Dombrowski de sterkste van de kopgroep. Ik hoopte daar met een man of drie weg te rijden, wat voor mij het ideale scenario was geweest. Maar het liep uiteindelijk weer samen.”

‘Mezelf overschat’

Aan de voet van de slotklim naar Sestola reageerde Vervaeke vervolgens op een uitval van een renner van Trek-Segafredo. “Ik voelde me zo goed dat ik in dat momentum doortrok, in een poging de groep verder uit te dunnen. Het was toen dat ik op de counter van De Marchi liep. Al was die echt wel super sterk.”

“Daar heb ik mezelf toch wat overschat”, besloot Vervaeke. “Ik nam zoveel verantwoordelijkheid omdat ik dacht dat ik kon winnen. Maar ik klaag niet. Die vierde plaats is toch weer een mooi resultaat voor onze ploeg.”