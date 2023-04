Louis Vervaeke kleurt Waalse Pijl: “Dacht dat anticiperen dit jaar mogelijk zou zijn”

Video

Louis Vervaeke kleurde de Waalse Pijl door vroeg aan te vallen. De coureur van Soudal-Quick-Step draaide als eerste de laatste keer de Muur van Huy op, maar zag daar zijn vluchtpoging stranden. “Ik dacht dat anticiperen dit jaar mogelijk zou zijn, maar weinig ploegen waren gemotiveerd om vroeg aan te vallen.”



“Als ik had veertig seconden had gehad, dan was ik gaan geloven in de zege. Maar nu niet, alleen rijden naar de Muur was zelfmoord. Ik had gehoopt dat nog iemand mij had kunnen volgen.”

Al met al kende Vervaeke, die in voorbereiding is op de Giro en net is teruggekomen van een hoogtestage, een goede dag. “Ik ben tevreden over mijn wedstrijd. Het was een goede prikkel, ik had al een tijdje niet meer gekoerst. Ik denk dat ik nog beter kan.”