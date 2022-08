Louis Vervaeke: “Ik reed hard op kop, maar Remco vroeg telkens of ik niet sneller kon”

Video

Louis Vervaeke was een van de renners die Remco Evenepoel hielp in de zesde etappe van de Vuelta a España. De Belg van Quick-Step-Alpha Vinyl verzorgde het tempo op de voorlaatste klim van de dag. “Zowel Remco als het team heeft sterk gereden. Hij werd goed in stelling gebracht”, aldus coach Koen Pelgrim.

Als 76ste en op meer dan 20 minuten van ritwinnaar bolde Vervaeke over de streep op de top van de Pico Jano. De 28-jarige coureur had zich helemaal leeggereden in dienst van kopman Evenepoel. “Ik moest tempo rijden tot aan de top van de voorlaatste klim. Ik ging echt snel, maar Remco zei telkens: tandje bij, tandje bij”, vertelde Vervaeke na afloop aan onder meer WielerFlits.

“Dat hij rood pakt, is mooi. We hadden dat op voorhand niet verwacht. Het was ook niet echt het doel vandaag, we gingen eerder voor de rit. Maar goed, als je de kans krijgt, dan pak je die. Je weet nooit wat er in de derde week zal gebeuren, dus het is goed om het nu al te proberen.”

Koen Pelgrim: “Ploegleiders zullen beslissen over rode trui”

Ook coach Koen Pelgrim was zeer tevreden met de prestatie van Evenepoel, die dankzij zijn tweede plaats in de zesde etappe de nieuwe leider is in het algemeen klassement. “Zowel Remco als het team heeft sterk gereden vandaag. Hij werd goed in stelling gebracht en hij heeft daarna getoond dat hij sterk was”, vertelde Pelgrim aan Eurosport.

“Het was een zware dag, zeker met die regen. Het maakte de afdaling van de voorlaatste klim ook zeer gevaarlijk. Gelukkig was Julian Alaphilippe er ook nog bij in de groep om Remco te ondersteunen. Julian was veel beter dan de afgelopen dagen.”

In het algemeen klassement van de Ronde van Spanje heeft Evenepoel 21 seconden voorsprong op Rudy Molard, Enric Mas volgt op 28 seconden. “Of we de rode trui willen houden? Goh, dat hangt van de ploegleider af. Zij zullen dat beslissen”, besloot de coach van Evenepoel.