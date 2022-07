Louis Meintjes te voet over de streep: “Zijn versnelling sloeg in crashmodus”

Video

Louis Meintjes kwam te voet over de finish in de zevende rit van de Tour de France. In de laatste meters van La Super Planche des Belles Filles had hij problemen met zijn versnellingsapparaat, waardoor hij van de fiets moest. Uiteindelijk kwam hij als zestiende over de finish, op 51 seconden van winnaar Tadej Pogačar.

“Zijn versnelling sloeg in crashmodus, met nog 50, 75 meter te gaan. Toen was er geen redden meer aan en moest hij lopen”, vertelde Meintjes’ ploegleider Aike Visbeek na afloop in gesprek met WielerFlits. “Dat is zuur, want hij lag op de achtste, negende plek. Hij voelde zich goed en daarom is het een gemiste kans om tijd terug te halen.”

De Zuid-Afrikaanse renner was ontgoocheld, ging Visbeek verder. “Maar hij zag ook dat hij goed was en dat was een opsteker. Maar dit is zuur, want je wilt elke mogelijkheid benutten om tijd terug te nemen. Uiteindelijk is dit pech. Hij is teleurgesteld, maar ik denk dat hij daar morgen wel overheen is. Of de top tien nog altijd realiseerbaar is? Met deze benen, zeker.”