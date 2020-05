Tour for All: Louis Meintjes heerst op Alpe du Zwift, NTT pakt eindwinst vrijdag 8 mei 2020 om 17:06

De Zwift Tour for All zit erop. De slotrit, met aankomst op de top van de Alpe du Zwift, was een prooi voor de Zuid-Afrikaan Louis Meintjes. De klimmer van NTT Pro Cycling klopte in een sprint met twee de Australiër Lucas Hamilton. NTT pakt ook de eindwinst in deze virtuele rittenkoers.

Net als de dames kregen ook de heren in deze slotetappe 46,8 kilometer en twee cols – goed voor meer dan 1.700 hoogtemeters – voor de wielen. De aankomstlijn lag op de top van de Alpe du Zwift, een replica van Alpe d’Huez. De mannenwedstrijd oogde wel een stuk spannender dan bij de dames.

Een pelotonnetje van een vijftiental renners troepte samen aan de voet van de slotklim. Op die Alpe du Zwift opende Jan Tratnik de debatten en werd snel bijgebeend door Louis Vervaeke en Freddy Ovett. Maar het trio kreeg geen vrijheid. Ook Louis Meintjes, James Piccoli, Stefan De Bod, Lucas Hamilton, Rudy Molard, Adam Yates, Jack Haig en Rigoberto Uran kwamen opnieuw aansluiten.

Extra tools

Terwijl Vervaeke er vooraan doorzakte, koos James Piccoli het hazenpad. Lucas Hamilton maakte de sprong naar de Canadees, reed hem uit het wiel en leek op weg naar winst. Maar dat was zonder Louis Meintjes gerekend. Ook de Zuid-Afrikaan dichtte nog de kloof en met een uitmuntende sprint – waarbij hij zijn extra tools optimaal gebruikte – slaagde hij er in de slotkilometer in Hamilton af te houden.

Stefan De Bod maakt het Zuid-Afrikaanse succes compleet met een derde plaats, terwijl Piccoli helemaal wegzakte. Rigoberto Uran en Luis Ángel Maté maakten de top vijf vol. NTT Pro Cycling pakte niet alleen de dagzege, maar kroonde zich ook tot eindwinnaar van deze virtuele rittenkoers, voor Mitchelton-Scott dat in de slotrit nog over Alpecin-Fenix (3de) wipte.

Zwift Tour for All

Uitslag etappe 5 (Alpe du Zwift): 46,8 km

1. Louis Meintjes (NTT Pro Cycling) in 2u23

2. Lucas Hamilton (Mitchelton-Scott) op 1″

3. Stefan de Bod (NTT Pro Cycling) op 9″

4. Rigoberto Uran (EF Pro Cycling) op 18″

5. Luis Ángel Maté (Cofidis) op 19″

6. James Piccoli (Israël Start-Up Nation) op 19″

7. Rudy Molard (Groupama-FDJ) op 28″

8. Adam Yates (Michtelton-Scott) op 29″

9. Hermann Pernsteiner (Bahrain-Merida) in zt

10. Dominico Pozzovivo (NTT Pro Cycling) op 37″