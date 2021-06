Lotto Soudal voor vijfde jaar op rij naast BK-podium: “Van Aert en Evenepoel waren sterker”

Interview

Lotto Soudal komt voor het vijfde jaar achtereen met lege handen thuis van het Belgisch kampioenschap voor elite-mannen. Het is al geleden van 2016 dat ze nog een medaille pakten. De laatste zege dateert zelfs van 2014. De beste uitslag was zondag weggelegd voor Jasper De Buyst, die als zevende finishte. “Het is ontgoochelend”, aldus Philippe Gilbert.

De renners van de lottoformatie waren zondag bedrijvig tijdens de wedstrijd, maar een goed resultaat bleef zondag in Waregem opnieuw uit. Brent Van Moer en Tosh Van der Sande zaten met Kenny Molly en Mauri Vansevenant mee in de vroege vlucht van vier, maar werden bij de lurven gevat.

“We hadden gehoopt dat er wat meer volk zou mee zijn”, reageert Van Moer in gesprek met WielerFlits. “Met vier wegraken was niet het ideale scenario. Dan was het hopen dat een andere ploegmaat mee kon gaan in tegenaanvallen die in onze richting werden opgezet, maar spijtig genoeg bleven die uit.”

Gilbert: “Ik zat à bloc toen Evenepoel en Van Aert aangingen”

Philippe Gilbert leek bij Lotto Soudal vervolgens over de beste papieren te beschikken om de driekleur naar zich toe te trekken. Hij moest na een eigen aanval echter even op adem komen, net toen Wout van Aert en Remco Evenepoel er samen vandoor gingen. “Net na mijn eigen aanval zijn ze weggereden”, zegt Gilbert.

“Ik had zelf niemand meegekregen en heb mezelf zo wat gesaboteerd. Ik heb spijt van mijn aanval, want daardoor zat ik zelf een beetje à bloc op het moment dat Evenepoel en Van Aert wegreden. Ze werkten meteen goed samen en toen was het einde verhaal voor de rest. Ik ben ontgoocheld, maar zo is het nu eenmaal.”

“Alpecin-Fenix werkte in het peloton en zaten met meer mannen vooraan, maar zij konden het gat niet dichtrijden. Op het einde heb ik nog voor onze sprinter Jasper De Buyst gereden, maar zijn versnellingen waren geblokkeerd. Hij zat vast op de 12 en kon niet met genoeg snelheid sprinten in de laatste rechte lijn.”

De Buyst: “Ook ik had net een inspanning gedaan”

Bij Jasper De Buyst klinkt hetzelfde verhaal. De aanval van Evenepoel en Van Aert kwam ook voor hem net op het verkeerde moment. Daarna was het strijden om een ereplaats. “Ook ik had net een inspanning gedaan. Ik zat ook net op de limiet toen Van Aert en Evenepoel aanvielen. Daarvoor was ik net naar Lampaert toegesprongen. Ik dacht namelijk dat dat het moment was om te anticiperen. Daarnaast heb ik ook een paar keer van fiets moeten wisselen. Ik had materiaalpech, maar haalde er het maximale uit.”

“Van Aert en Evenepoel waren de twee sterksten vandaag en konden daardoor wegrijden. Theuns was ook sowieso sterk, maar maakte ook handig gebruik van de situatie. Vier man gingen al snel achter Van Aert en Evenepoel aan, met onder meer Jasper Stuyven en Tiesj Benoot. Greg Van Avermaet en ik reden dat gat toe met Theuns in het wiel.”

“We kwamen net bij dat viertal, toen Theuns gebruikmaakte van dat ideale moment om het laatste gaatje toe te sprinten. Wij zes keken op dat moment naar elkaar. Dat was tactisch dan ook een heel slimme move”, besluit De Buyst. “Hoe dan ook, ik, Tosh, Brent en Phil waren op de afspraak.”