Lotto Soudal versterkt zich met Maxim Van Gils en Kamil Małecki zaterdag 3 oktober 2020 om 12:33

Lotto Soudal heeft zich versterkt met Maxim Van Gils en Kamil Małecki. Beide renners tekenden een tweejarig contract bij de Belgische ploeg.

Klimbelofte Van Gils (20) komt over van de U23-ploeg van Lotto Soudal. “Meerdere teams waren geïnteresseerd om me in te lijven, maar het koste me niet te veel moeite om voor Lotto Soudal te kiezen. Uiteindelijk heb ik hier drie seizoenen bij de jeugd gereden. We kunnen nu aantonen dat het jeugdproject echt werkt en zijn vruchten afwerpt. Bovendien ken ik bij Lotto Soudal intussen al veel renners die ik er in 2021 zal ontmoeten. Ik kijk er erg naar uit om de overstap te maken.”

Małecki (24) vindt bij de Belgische formatie een nieuw onderdak na het wegvallen van CCC. “Vandaag start ik in de Giro, mijn eerste Grote Ronde. Ik ben benieuwd, maar ik kijk er ook naar uit. Mijn toekomstige werkgever zal me zeker en vast in de gaten houden. Ik ben overigens ook echt blij naar Lotto Soudal te kunnen trekken. Na het spijtige wegvallen van CCC was Lotto Soudal een van de beste ploegen waar ik maar kon terechtkomen.”

‘We kiezen resoluut voor de jeugd’

Teammanager John Lelangue is tevreden met de toevoeging van Van Gils en Małecki aan zijn WorldTour-ploeg. “Twee goede aanwinsten zijn het. Twee complete renners ook. We gaan verder op de ingeslagen weg en kiezen resoluut voor de jeugd. Opleiden en scoren, het kan gerust allebei. Ik heb er veel vertrouwen in. De toekomst ligt bij de jeugd en wij hebben alvast enkele heel goede jonge talenten in huis.”