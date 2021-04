Lotto Soudal trekt met vrijbuitersploeg naar Brabantse Pijl

Lotto Soudal heeft zijn selectie voor de komende Brabantse Pijl bekendgemaakt. De Belgische formatie begint woensdag met een ploeg vol vrijbuiters aan de Vlaamse klassieker. Philippe Gilbert en Tim Wellens, twee oud-winnaars van de Brabantse Pijl, zijn er niet bij.

Voor Gilbert, in 2011 en 2014 winnaar van de Brabantse Pijl, komt de wedstrijd met finish in Overijse nog iets te vroeg. De Waalse klassiekerspecialist, die fysiek en mentaal uitgeput was, keert na een moeilijke periode volgende week terug in het peloton. De Amstel Gold Race laat Gilbert nog schieten, maar in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik rijdt hij wel.

Ook Tim Wellens slaat dit jaar de Brabantse Pijl over. De rasaanvaller wist in 2018 de wedstrijd nog te winnen na een geslaagde solo, maar kiest na een drukke voorjaarsperiode voor wat extra dagen rust in aanloop naar de Amstel Gold Race. Lotto Soudal begint dus zonder uitgesproken kopman aan de Brabantse Pijl en rekent woensdag op meerdere outsiders.

Zo maken Kobe Goossens, Tosh Van der Sande en Brent Van Moer deel uit van de zevenkoppige selectie. De vraag is of deze renners in staat zijn om een rol van betekenis te spelen in de finale. Het is ook uitkijken naar de behoorlijk rappe Stefano Oldani. Sylvain Moniquet, Sébastien Grignard en de zeer ervaren Tomasz Marczyński vervolledigen de selectie.

Selectie Lotto Soudal voor Brabantse Pijl (14 april)

Kobe Goossens

Sébastien Grignard

Tomasz Marczyński

Brent Van Moer

Sylvain Moniquet

Stefano Oldani

Tosh Van der Sande