Lotto Soudal pakt vrouwenploeg aan: “Stappen vooruit zetten” vrijdag 9 oktober 2020 om 19:47

Lotto Soudal Ladies gaat stevig op de schop. Om de ploeg verder te professionaliseren komt zij onder dezelfde koepel als de andere teams van Lotto Soudal, zodat voortaan wordt gesproken van een gezamenlijk project. Wat betreft verloning, materiaal, begeleiding en omkadering is de bedoeling dat stappen vooruit worden gezet.

Met het oog op verdere professionalisering, optimalisering en integratie binnen het geheel, wordt Lotto Soudal Ladies ondergebracht onder de rechtspersoon Belgian Cycling Talents, waar ook de ontwikkelingsploeg van Lotto Soudal al jaren onder valt. Voormalig wielerprof Kurt Van de Wouwer wordt de sportief manager van het team met Annelies Dom, de Belgisch kampioene van 2018, aan zijn zijde als sportdirecteur.

De gedachte is om de vrouwenploeg, die tot op heden is ondergebracht in een andere vzw, deel te laten uitmaken van het geheel, laat manager John Lelangue weten. “Zodat we echt kunnen spreken van één gezamenlijk project: het WorldTour-team, het Development Team en het Ladies Team van Lotto Soudal. Structureel wordt de dames ploeg ondergebracht in de vzw Belgian Cycling Talents, de structuur boven het Development Team van Lotto Soudal.”

Volwaardig loon

De hoofdsponsors Lotto en Soudal engageren zich om de komende jaren te blijven investeren in de vrouwenploeg, vertelt Lelangue. “Het is samen met al onze partners de ambitie om het Ladies Team verder te professionaliseren. Zo zullen alle eliterensters in het team een volwaardig loon ontvangen.” Ook krijgen zij hetzelfde materiaal ter beschikking als het WorldTour-team en kunnen zij rekenen op de ruime expertise binnen het team, zoals de samenwerking met Energy Lab.

“De voorbije jaren werden er al inspanningen gedaan om de integratie te bevorderen en om de dames steeds professioneler te begeleiden. Zo gingen Lotte Kopecky, Julie Van De Velde en Jesse Vandenbulcke afgelopen winter mee op stage met het WorldTour-team naar Mallorca. Die integratie en professionalisering kan dus alleen maar verbeteren als we de damesploeg helemaal laten opgaan binnen de gehele structuur,” zo stelt Lelangue.