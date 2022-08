Lotto Soudal niet bang van degradatie: “Binnen drie jaar zitten we opnieuw op onze plaats”

Interview

Het gaat Lotto Soudal niet voor de wind. Ondanks 24 zeges dit seizoen blijft het Belgische WorldTeam vechten tegen degradatie. In de Tour liep het voor geen meter, in de Vuelta verloor het kopman Steff Cras op dag twee. “Toch draaien we een goed seizoen”, zegt ploegleider Kurt Van De Wouwer. “Helaas slaagt de media er steeds weer in het negatieve uit te vergroten en het positieve niet te benoemen. Dat is jammer naar de perceptie toe.”

Zoals al de hele Vuelta was het ook zaterdagmiddag bijzonder rustig in de paddock in de straten van La Pola Llaviana, waar de achtste etappe van de Ronde van Spanje van start ging. Publiek is immers niet toegelaten. Ook journalisten die zich niet op Covid willen laten testen, worden geweerd. Een beetje een vreemde maatregel trouwens, want 300 meter verderop in de mixed zone mag wel elke journalist de renners interviewen. En ’s avonds na de aankomst is de paddock ook voor het hele journaille toegankelijk.

Rond de bussen van Quick-Step-Alpha Vinyl, Movistar (Alejandro blijft immens populair) en Jumbo-Visma is wel wat beweging. Maar wij wandelen door tot aan de bus van Lotto Soudal, waar we een afspraak hebben met ploegleider Kurt Van De Wouwer. De mecaniciens zetten de fietsen op punt. Verzorgers maken een praatje met de buren van Intermarché-Wanty-Gobert.

Beide bussen zijn namelijk even verboden terrein, ook voor de stafleden van de ploeg. Gordijnen en deuren zijn dicht. Dan weet je dat er de traditionele briefing aan de gang is. Alleen renners en ploegleiding zijn toegelaten. En bij Lotto Soudal duurt die briefing zaterdag wel heel lang. In die mate dat we vermoeden dat het team grootste plannen had, daar in Asturië.

“Nee nee”, lacht Kurt Van De Wouwer wat later. “We hebben ook nog even nagekaart over de etappe van gisteren, waarin Harry Sweeny mee was in de ontsnapping die standhield tot aan de finish. Sterke prestatie, alleen valt het resultaat tegen. Als je met vijf naar de aankomst gaat en je wordt vijfde… Je hoopt altijd op beter. Normaal is Harry niet traag, maar het vat was af. Als iedereen op zijn limiet zit, dan wint niet de snelste maar de sterkste. En dat was Jesús Herrada. Vandaag gaat het van bij de start bergop. We proberen weer mee te zitten. Misschien kan Maxim Van Gils wel iets.”

“De sfeer in de ploeg is goed”, zegt Van De Wouwer. “Ook al speelden we in Utrecht al meteen Steff Cras kwijt. Steff was hier met klassementsambities. In 2021 werd hij 20ste in de Vuelta. Doel was om dit jaar beter te doen. Die plannen vielen in Nederland al in duigen door een zware val en opgave. Maar we hebben de knop snel omgedraaid. We zijn nu helemaal een ploeg vrijbuiters, met als doel een of twee etappes te winnen. Het zal allemaal in de plooi moeten vallen, maar het kan.” Van De Wouwer noemt Thomas De Gendt, Harry Sweeny en Maxim Van Gils als belangrijkste kandidaten. “Iedereen krijgt zijn kans. We moeten pakken wat kan.”

Kurt, je werd niet zo vrolijk van ons bericht over het dispuutje dat jullie hebben met belofte William Junior Lecerf. Je vindt dat de media Lotto Soudal niet altijd correct percipieert…

“Ik vind inderdaad dat we soms hard worden aangepakt. Oké, we staan momenteel pas 19de in die strijd om degradatie. En daar kan je het gerust een keer over hebben. Maar altijd op diezelfde nagel blijven koppen… Ik vind dat het negatieve van de ploeg altijd wordt uitvergroot en dat de positieve zaken niet of amper benoemd worden. Dat is jammer.”

Wat Lecerf betreft, stel ik mij gewoon de vraag waarom jullie dat niet laten passeren? Moet je iemand die vertrekt, meteen opzij schuiven? Of wilden jullie een voorbeeld stellen?

“Het gaat over respect hebben naar de ploeg. Lotto Soudal staat bekend voor zijn goede opleiding van jongeren. We proberen al die jongens naar een hoger niveau te brengen. En uiteraard, als er resultaten zijn, wordt aan hun mouw getrokken. Daar hebben wij geen moeite mee. Zelfs als iemand vertrekt, kunnen we daarmee leven. Er zal ontgoocheling zijn, maar iemand tegen zijn zin houden, daar schiet je ook niet mee op.”

“Maar in dit geval liggen de kaarten toch anders. Als een renner niet de beleefdheid heeft om ook maar één keer met zijn eigen ploeg in gesprek te gaan… We hebben onmiddellijk contact opgenomen, maar voelden meteen al dat hij met zijn hoofd ergens anders zat. Ik wist toen nog niet waar, maar blijkt achteraf dat het om Quick-Step gaat. Dat maakt ook niet uit, het gaat erom dat we niet de kans gekregen hebben met hem te praten. Vandaar deze maatregel. Zonde dat dit zo wordt uitvergroot.”

Case closed. Hoe evalueer jij het seizoen van Lotto Soudal tot dusver?

“Als je het seizoen puur op punten bekijkt, denk ik dat we 13de of 14de staan. Dat vind ik niet slecht. Tel daarbij ons aantal zeges. Met 24 overwinning bengel je normaal niet achteraan. Hadden we de voorbije twee jaar dezelfde resultaten geboekt, verkeerden we nu zeker niet in degradatiegevaar. De focus wordt nu al maanden gelegd op die strijd om het behoud, maar los daarvan zijn we aan een goed seizoen bezig.”

Het openbloeien van Arnaud De Lie is ongetwijfeld jullie grootste lichtpunt.

“Hij overtreft alle verwachtingen en dat is plezant om te zien. We wisten wel dat hij in zijn debuutjaar een koers zou winnen. Daar twijfelde niemand aan. Maar dat het zo snel zou gaan, dat hadden ook wij niet zien aankomen.”

Daar staat tegenover dat jullie andere kopman, Caleb Ewan, de verwachtingen niet inlost. Al kon hij in het voorjaar een geldig excuus inroepen.

“Dat klopt ook. Zeker in de Ronde van Frankrijk. Als je met Caleb naar de Tour gaat, hoop je altijd een rit te winnen. Dat is dit jaar niet gelukt. Maar oké, het is voorbij en vorige week won hij een etappe in de Ronde van Duitsland. Hopelijk is hij nu vertrokken voor nog enkele mooie overwinningen in het najaar.”

Dat hij niet naar het WK mag, is misschien nog niet eens zo slecht voor Lotto Soudal. Hij kan nog belangrijke punten scoren.

“Zo willen we dat niet zien. Caleb was er heel graag bij geweest op dat WK voor eigen volk en we hadden hem dat ook gegund. Hij had er een doel van gemaakt. De Australische selectieheer heeft er anders over beslist. Hij moet nu de knop omdraaien en proberen nog wat resultaten te boeken dit jaar.”

Wij zien soms te veel het negatieve, zeg je. Welke positieve punten wil je nog belichten?

“Dat we beschikken over een goede jonge kern waar we in de toekomst nog veel plezier gaan aan beleven. Brent Van Moer en Florian Vermeersch blijven klasbakken voor de klassiekers. We moeten hen gewoon wat tijd geven. Victor Campenaerts is daarin een belangrijke pion, hij stuwt die jongens mee omhoog. Ons voorjaar was dit jaar onvoldoende, maar dat komt op termijn goed.”

Vermeersch en Van Moer lijken inderdaad tijd nodig te hebben. Misschien was die tweede plaats van Florian in Parijs-Roubaix 2021 een beetje een vergiftigd geschenk.

“Dat is zo. We wisten dat ook meteen na afloop. Om beter te doen, moet hij al winnen. Elk resultaat wordt vergeleken met die tweede plek. Nu, dat neemt niets weg wat zijn talent betreft. Hij wint dit jaar de Antwerp Port Epic. We willen en moeten al die jongens onze volledige vertrouwen blijven geven. En dat doen we ook.”

Misschien is dat wel het meest positieve punt van Lotto Soudal. Dat de jongeren ruim de tijd krijgen om te groeien, ook al is er die puntendruk.

“Wat ook altijd onze visie is geweest: jeugd – met focus op de Belgische jeugd – opleiden en ze de kans geven zich te ontwikkelen. In die optiek is het onverstandig ze met extra druk op te zadelen en dat doen we dan ook niet.”

Een woordje over jullie aankoopbeleid. Pascal Eenkhoorn is de grootste naam die jullie tot dusver aantrokken. Is dat een bewuste keuze of gaat het hier over een te klein budget? Een extra puntenpakker was ook welkom geweest.

“Ik heb te weinig zicht op die dingen om daarover te oordelen. Ik weet niet of er nog transfers in de pijplijn zitten. Maar Eenkhoorn vind ik wel degelijk een goede versterking. Daarnaast komt bijvoorbeeld Lennert Van Eetvelt over vanuit de opleidingsploeg. Al moeten we die ook de tijd geven. Wat Arnaud De Lie dit jaar presteert, mag niet de maatstaf zijn. Maar op geaccidenteerde parcoursen is Lennert een talent.”

Lotto Soudal scoort de laatste maanden vlot punten, maar andere teams doen dat ook. Het degradatiespook blijft boven de ploeg hangen. Wat als het toch niet lukt om het behoud te verzekeren?

“Dan is dat geen ramp. En dat meen ik oprecht. Alpecin-Deceuninck werkt al jaren op die manier. Je hebt veel minder verplichtingen en toch ben je zeker dat je quasi alle wedstrijden kan rijden. Het enige minpunt is dat je maar jaar per jaar die garantie hebt, terwijl je – als je in de WorldTour blijft – drie jaar zekerheid hebt. Maar we staan nu 14de in 2022. Als we elk jaar presteren zoals dit jaar, zijn we altijd bij de 19 of 20 beste teams. En binnen drie jaar, bij de nieuwe berekening en toekenning van het WT-statuut voor de jaren 2026 tot en met 2028, zitten we opnieuw op onze plaats.”