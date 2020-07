Lotto Soudal neemt Sébastien Grignard over van U23-ploeg donderdag 23 juli 2020 om 09:18

Lotto Soudal heeft andermaal een renner uit de eigen beloftenploeg bij de WorldTour-selectie gehaald. Tijdritspecialist Sébastien Grignard is de gelukkige. De 21-jarige Waal tekent een contract voor twee jaar bij het ‘grote’ Lotto Soudal.

Grignard is momenteel bezig aan zijn derde seizoen bij Lotto Soudal U23 en zag de stap niet aankomen. “Gezien het toch wel speciale seizoen dat we meemaken”, legt hij uit. “Het is nu zo goed als onmogelijk om je waarde te bewijzen en teammanagers te overtuigen.”

‘Gek van de Vlaamse koersen’

“Nu popel ik om te tonen wat ik waard ben, en niet alleen in het tijdrijden”, aldus Grignard. “Ik ben eerlijk gezegd gek van de Vlaamse koersen. Lotto Soudal heeft altijd vertrouwen in me gehad, ook in mijn eerste jaar bij de beloften dat volledig de mist in ging wegens mononucleose (ook wel klierkoorts, red.). Ik hoop het team zo snel mogelijk te bedanken met goede prestaties.”

Als junior wist Grignard al eens derde te worden op het EK tijdrijden. Ook behaalde hij toen een vierde plaats in Parijs-Roubaix en pakte hij de ‘dubbel’ door het BK op de weg en het BK tijdrijden te winnen. Tijdens het BK voor beloften van vorig jaar werd Grignard derde. Die koers werd gewonnen door Florian Vermeersch, die deze zomer de overstap van de U23-ploeg naar het WorldTour-team al maakte.