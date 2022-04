Lotto Soudal met Vermeersch naar Parijs-Roubaix, Gilbert verkiest kasseien boven klauteren

Lotto Soudal heeft bekendgemaakt welke zeven renners het afvaardigt voor Parijs-Roubaix. Onder andere Florian Vermeersch, Brent Van Moer en Victor Campenaerts zijn van de partij. Philippe Gilbert doet in zijn afscheidsjaar ook mee.



Gilbert zal Parijs-Roubaix rijden in plaats van de Waalse Pijl. “Mijn uithouding is altijd mijn kracht geweest, en misschien is dat in het laatste deel van mijn carriere nog wel meer het geval dan voorheen. Na overleg met het team, hebben we besloten dat ik van meer waarde kan zijn in een lange en zware wedstrijd als Parijs-Roubaix dan in een een explosieve koers als de Waalse Pijl.”

“Ik kijk er naar uit om nog één keer over de kasseien te rijden”, aldus de winnaar van 2019. Vorig jaar, in de regeneditie van 2021, greep Florian Vermeersch net naast de zege: hij werd tweede. Dit jaar is de 23-jarige Belg er ook weer bij. Naast Vermeersch, Gilbert, Van Moer en Campenaerts stelt Lotto Soudal ook nog Roger Kluge, Sébastien Grignard en Cedric Beullens op.