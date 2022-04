Lotto Soudal met twee oud-winnaars in Brabantse Pijl

Lotto Soudal rekent woensdag in de Brabantse Pijl op Tim Wellens en Philippe Gilbert. De twee Belgen wisten in het verleden al eens de Belgische (semi)klassieker te winnen. Gilbert was de beste in 2011 en 2014, Wellens kwam in 2018 als winnaar over de finish.

Naast Wellens en Gilbert zijn ook Cédric Beullens, Andreas Kron, Roger Kluge, Sébastien Grignard en Victor Campenaerts van de partij. Wellens verwacht wel wat van de Brabantse Pijl. “Als Belgische ploeg is de Brabantse Pijl een belangrijke koers, ook al heeft die geen WorldTour-status. Ik kijk er dan ook enorm naar uit, want in het verleden kwamen we er als team vaak sterk voor de dag. Ook persoonlijke heb ik heel wat mooie herinneringen aan de Brabantse Pijl met winst in 2018 en een podiumplek het jaar erna.”

“Met de opeenvolging van korte hellingen is het een koers die heel goed bij mijn kwaliteiten past. De conditie is goed en de benen voelden prima aan tijdens de Amstel Gold Race. Ik verwacht dat de wedstrijd vanaf de plaatselijke ronden niet meer stilvalt en er heel wat aanvallen zullen komen. Maar uiteindelijk valt de beslissing wellicht, zoals vaak, in de allerlaatste ronde. Met onder meer Andreas Kron, Philippe Gilbert en Victor Campenaerts kunnen we de wedstrijd animeren. We moeten aanvallend en met veel vertrouwen koersen.”

Voor tweevoudig winnaar Gilbert is het zijn elfde en meteen ook laatste Brabantse Pijl, aangezien hij bezig is aan zijn laatste jaar in het wielerpeloton. “De Brabantse Pijl is een semiklassieker en een prachtige wedstrijd waar ik telkens met heel veel plezier terugkom. Daarnaast heb ik er vaak ook goede resultaten behaald. Met vijf podiumplaatsen in tien deelnames – waaronder twee overwinningen – kan je van een mooie reeks spreken. Er hangt ook steeds een goede sfeer en het parcours is me op het lijf geschreven.”

“Het is een veeleisend parcours dat toelaat om te koersen, maar het levert vaak ook een nerveuze koers op waar het gevaar om iedere hoek loert. Ik kijk er erg naar uit om woensdag aan de start te staan, als deel van een sterke Lotto Soudal-selectie”, aldus Gilbert.