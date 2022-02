Lotto Soudal met slechts vier renners in UAE Tour

Lotto Soudal verschijnt met slechts vier renners aan de start van de UAE Tour. De ploeg kreeg op het laatste moment met een aantal ziektegevallen te maken, bovenop het drukke programma dat de komende dagen te wachten staat.

De Australiër Jarrad Drizners, de Brit Matthew Holmes, de Duitser Michael Schwarzmann en de Belg Xandres Vervloesem zijn zondag de enige Lotto Soudal-renners in de UAE Tour. “Dat we maar met vier renners kunnen starten, heeft te maken met een aantal ziektegevallen die pas op het laatste moment aan het licht kwamen en het drukke programma met naast de UAE Tour ook de Ruta del Sol, de Tour des Alpes Maritimes et du Var, Omloop Het Nieuwsblad, Faun-Ardèche Classic, Kuurne-Brussel-Kuurne en Drôme Classic”, licht ploegmanager John Lelangue toe.

Het WorldTeam had het liever anders gezien. “Maar hier hebben we helaas geen invloed op. De gezondheid van onze renners staat altijd voorop. In overleg met onze ploegarts en de dokter van de UCI en volgens ons interne covid-protocol, hebben we deze beslissing moeten nemen”, aldus Lelangue.

Geen uitgesproken kopman

Voor Drizners, Holmes, Schwarzmann en Vervloesem is het een uitgelezen kans om zich te tonen in een koers van het hoogste niveau. “We starten zonder uitgesproken kopman”, laat ploegleider Mario Aerts weten. “Onze renners zullen elkaar helpen en allemaal een kans krijgen. Holmes en Vervloesem kunnen voor een mooie klassering in het eindklassement gaan, Schwarzmann kan het in een van de sprintritten proberen en wie weet is er een kans in de aanval voor Drizners”, vertelt Aerts.

De UAE Tour staat voor 20-26 februari op de kalender.

Selectie Lotto Soudal voor UAE Tour (20-26 februari)

Jarrad Drizners

Matthew Holmes

Michael Schwarzmann

Xandres Vervloesem