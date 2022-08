Lotto Soudal laat Campenaerts en De Lie niet afreizen naar WK, Ewan mag wel

Victor Campenaerts en Arnaud De Lie zullen niet te zien zijn op de WK in Wollongong. Lotto Soudal laat beide renners niet afreizen naar Australië, omdat ze elders punten moeten scoren in de strijd tegen degradatie. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Caleb Ewan mag het wereldkampioenschap in eigen land wel betwisten.

Campenaerts maakte kans om geselecteerd te worden voor de wegrit van de profs (25 september), De Lie zou zelfs een volledige ploeg rond zich kunnen krijgen in de beloftenkoers (23 september). Maar dat gaat dus niet door. Lotto Soudal heeft de twee renners nodig in koersen als de Gooikse Pijl (18 september), de Grand Prix d’Isbergues (18 september) en de Omloop van het Houtland (21 september). Afreizen naar Australië zou deelname aan die wedstrijden in de weg staan. John Lelangue heeft daarom uitdrukkelijk gevraagd aan bondscoach Sven Vanthourenhout om geen renners van Lotto Soudal te selecteren.

Dat betekent niet dat er helemaal geen renners van de Belgische formatie meedoen in Wollongong. Als de Duitsers Rudiger Selig en Michael Schwarzmann geselecteerd worden, mogen ze bijvoorbeeld wel gaan. Zij zitten immers niet in de top-tien bij Lotto Soudal wat aantal punten in 2022 betreft, en kunnen het puntentotaal van de ploeg dus niet direct opkrikken.

Caleb Ewan mag wel

Caleb Ewan zit wel in die top-tien – hij is de nummer vier van de ploeg -, maar krijgt toch de kans om in eigen land mee te strijden voor de wereldtitel. Lotto Soudal hoopt dat Ewan punten pakt op het WK, schrijft HLN. De winnaar van de wegrit in Wollongong verdient 600 punten. De Lie zou slechts 200 punten kunnen behalen, indien hij België de beloftentitel zou bezorgen.

Op dit moment staat Lotto Soudal met 13352 punten negentiende in de UCI-ranking over drie jaar. Movistar, dat achttiende staat en daarmee de laatste veilige plek bezet, heeft een voorsprong van 640 punten op de Belgische ploeg.