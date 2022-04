Lotto Soudal komt er niet aan te pas in Ronde van Vlaanderen

Lotto Soudal hoopte vandaag met Victor Campenaerts en Tim Wellens iets te bewerkstelligen in de Ronde van Vlaanderen, maar de Belgische formatie kwam in de finale niet echt in het stuk voor. Campenaerts was uiteindelijk de beste renner van de ploeg in de daguitslag: de hardrijder kwam in Oudenaarde als 33ste over de streep.

Campenaerts, die in weken voorafgaand aan de Ronde van Vlaanderen nog zoveel indruk wist te maken, keek na de finish terug op zijn koers. “Het was voor mij krachten sparen tot aan Berg Ten Houte, waar ik een eerste serieuze inspanning leverde. De tweede beklimming van de Oude Kwaremont werd aan een ziedend tempo afgewerkt, maar ik voelde me er nog best oké. Daarna was het echter zaak van aanklampen.”

“Samen met Tim bevond ik me in een degelijke positie, maar het was duidelijk dat de sterkste renners waren gaan vliegen. Toen werd ook duidelijk dat het beste er bij mij af was. Om echt een goed resultaat te behalen in de Ronde ben ik misschien nog iets te veel tijdrijder. En heb ik zoals eerder aangehaald nog dat tikkeltje te weinig uithoudingsvermogen om mee te spelen in dergelijke monumenten.”

Wellens: “Op de laatste keer Oude Kwaremont ging het licht uit”

Ook Wellens, die zich nog wel liet zien met een aanval op de Kanarieberg, bleek in de finale niet in staat om de beste renners te volgen. “Ik voelde me niet de sterkste op de beklimmingen en dus werd het anticiperen voor mij. Dat lukte goed, maar op de laatste beklimming van de Oude Kwaremont ging het licht uit en zat er dan ook geen ereplaats meer in.”

Lotto Soudal kreeg tijdens de koers ook af te rekenen met pech. Op goed tachtig kilometer van de finish waren Brent Van Moer, Cédric Beullens en Florian Vermeersch betrokken bij een valpartij. Het drietal kon hun weg wel vervolgen en Van Moer, Beullens en Vermeersch wisten ook de finish in Oudenaarde te bereiken. De schade lijkt op het eerste gezicht mee te vallen, zo laat de ploeg weten in een persbericht.