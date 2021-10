Lotto Soudal koerst tot zeker eind 2025 op fietsen van Ridley

Lotto Soudal en fietsconstructeur Ridley hebben hun doorlopende verbintenis opengebroken en verlengd. Beide partijen hadden nog een samenwerkingscontract tot eind 2022, maar gaan tot minstens eind 2025 met elkaar door.

Ploegmanager John Lelangue van Lotto Soudal is in de eerste plaats vooral enorm trots dat zijn team ook de komende jaren met Ridley in zee gaat, laat hij weten in een perscommuniqué. “Als Belgisch bedrijf dat zich focust op innovatie, kwaliteit en prestaties is het een perfecte match met waar Lotto Soudal voor staat. Net zoals wij bezit Ridley de passie om het Belgische wielrennen naar een nog hoger plan te tillen. Dat uitte zich al in de vele successen die we in een partnership van bijna vijftien jaar hebben geboekt.”

Ook Ridley is trots, zo zegt CEO Jochim Aerts van het overkoepelende Belgian Cycling Factory. “In 2025 zal Ridley twintig jaar op het allerhoogste niveau van de wielersport racen. Dat is a big deal voor een Belgisch bedrijf, opboksend tegen de giganten binnen de wielerindustrie. Innovatie is een van onze hoekstenen. Dat is verplicht als je met een WorldTeam wil samenwerken. Ook de komende seizoenen zullen we innoveren, zodat de ploeg met de beste fietsen kan blijven racen”, aldus Aerts.