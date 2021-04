Lotto Soudal heeft selectie voor Scheldeprijs op papier

Lotto Soudal rekent komende woensdag in de Scheldeprijs onder meer op John Degenkolb en Gerben Thijssen. Opvallend: het is voor de 32-jarige Degenkolb pas zijn allereerste deelname aan de sprinterkoers.

Degenkolb koos in het verleden steevast voor enkele dagen rust tussen de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, maar die laatste wedstrijd is vanwege de coronapandemie verplaatst naar het eerste weekend van oktober. De snelle Duitser ziet nu wel een mogelijkheid om deel te nemen aan ‘het WK voor sprinters’.

Met de eerder genoemde Thijssen en Florian Vermeersch beschikt Lotto Soudal ook nog over twee snelle Belgen. De 22-jarige Vermeersch was een van de lichtpuntjes voor de ploeg in het voorjaar, al wist hij in de laatste klassiekers (Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen) de finish niet te bereiken.

De selectie bestaat verder nog uit helper Frederik Frison, hardrijder Brent Van Moer, sprintaantrekker Roger Kluge en Tosh Van der Sande. Die laatste is ook niet traag en werd vorige week nog knap vijfde in Dwars door Vlaanderen.

Selectie Lotto Soudal voor Scheldeprijs (7 april)

John Degenkolb

Frederik Frison

Roger Kluge

Brent Van Moer

Tosh Van der Sande

Gerben Thijssen

Florian Vermeersch