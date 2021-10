Lotto Soudal haalt oud-prof Allan Davis binnen als nieuwe ploegleider

Allan Davis treedt in 2022 toe tot de groep van sportdirecteurs bij Lotto Soudal. De 41-jarige Australiër zal zich vooral richten op de sprintgroep. Maar als voltijds sportdirecteur – met ervaring in alle types van wedstrijden – zal hij ook zijn kennis toepassen op het volledige team.

Davis was zelf twaalf jaar profrenner en stond te boek als een sterke sprinter. Hij won in zijn carrière onder meer zes etappes in de Tour Down Under, de Giro del Piemonte, ritten in de Ronde van Polen en verder was hij succesvol in onder meer de Ronde van Catalonië en de Eneco Tour. Ook werd hij een keer tweede in Milaan-San Remo en elf jaar geleden spurtte hij op het WK in eigen land (in Geelong) naar een bronzen medaille in de wegrit.

Davis reed voor gerenommeerde ploegen als Mapei-Quick Step, O.N.C.E, Liberty Seguros en Orica GreenEDGE. In 2014 zette hij een punt achter zijn loopbaan. Na zijn professionele wielercarrière werd Davis hoofd van de sportdirecteurs bij Wiggle-High5. In 2021 was hij sprintcoördinator en sportdirecteur bij Israel Start-Up Nation. Tussendoor fungeerde hij ook als technisch afgevaardigde bij de UCI.

Samenwerken met Caleb Ewan

“Ik ben erg dankbaar dat ik de kans krijg om me aan te sluiten bij een dergelijke professioneel uitgewerkte structuur als Lotto Soudal, en ik ben dan ook enorm gemotiveerd om mijn tijd en professionele werkethiek op het volledige team toe te passen”, zegt Allan Davis in een eerste reactie. Davis zal veel te maken krijgen met zijn landgenoot Caleb Ewan. “Ik ken Caleb vrij goed, maar ik zal vooral voor alle renners werken. Ik ben alvast begonnen met onderzoekwerk.”

“Ik kan dan ook niet wachten om de renners en staf te leren kennen. Mijn kennis van het Vlaams is vrijwel onbestaand, maar met Engels, Italiaans, Spaans en vrij goed Frans kom je al een heel eind binnen het profwielrennen. Ik kan niet wachten om aan dit nieuwe hoofdstuk te beginnen.” Teammanager John Lelangue was al een tijdje in contact met Davis. “Allan heeft het juiste profiel, wat goed past bij dat van Caleb Ewan en de sprintgroep. We geloven in wat Allan kan en zal bijbrengen aan de ploeg.”