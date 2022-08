Lotto-Kern Haus en Tirol-KTM worden opleidingspartners BORA-hansgrohe

BORA-hansgrohe gaat samenwerken met het Duitse Lotto-Kern Haus en het Oostenrijke Tirol-KTM. Beide continentalteams moeten voor talentvolle beloften een brug vormen tussen de juniorenploeg van BORA-hansgrohe (Auto Eder) en de hoofdmacht. Dat meldt de WorldTour-formatie in een persbericht.

Ralph Denk, de grote baas bij BORA-hansgrohe, legt uit wat het idee achter het project is. “Allereerst, zou ik willen zeggen dat we met Cian (Uijtdebroeks, red.) en Luis-Joe (Lührs, red.) twee renners met succes rechtstreeks hebben over laten komen van de junioren naar de WorldTour. Ze rijden beiden een heel goed seizoen en we kunnen dit experiment zeker een succes noemen. We moeten echter beseffen dat niet elk jong talent klaar is voor deze stap, vanwege verschillende redenen, bijvoorbeeld omdat sommige renners hun school nog af moeten maken. Voor hen is het niet logisch om direct bij ons te komen.”

“Omdat we geen eigen U23-team hebben, was er een gat in ons systeem. Deze kunnen we nu dichten via onze samenwerking met Lotto-Kern Haus en Tirol-KTM. In de toekomst kunnen renners van ons U19-team een tussenstop maken – om het zo maar even te zeggen – bij een van de twee teams. Beide teams hebben een sterk en internationaal wedstrijdprogramma, als wel een professionele structuur. We bieden ook steun met onze eigen coach, know-how en wat andere dingen. De renners die van ons komen, blijven ook contractueel gebonden aan ons.”

Het samenwerkingsverband biedt voordelen voor alle partijen, volgens Ralph. “Ik denk dat we een echte win-win-win-situatie creëren met deze samenwerkingen. De renners hebben meer tijd om zich te ontwikkelen, onze twee partners krijgen heel goede renners die erg gemotiveerd zijn en wij profiteren van professionele U23-structuren die we anders niet zouden hebben.”