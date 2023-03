Lotto Dstny wil ploeg rond De Lie bouwen: “In gesprek met mogelijke sponsoren”

Het is duidelijk dat Lotto Dstny met Arnaud De Lie goud in handen heeft. De nog altijd maar 20-jarige Belg was vorig jaar met negen overwinningen al de zegekoning van de ploeg en is ook dit jaar weer uit de startblokken geschoten. Stéphane Heulot, de nieuwe CEO, beseft dan ook dat hij snel moet handelen.

De Lie heeft nog een contract tot eind 2024 bij Lotto Dstny, maar oud-renner Heulot denkt al verder. “Of we zijn contract willen openbreken? Natuurlijk denken we met hem op lange termijn, het zou dom zijn om dat niet te doen”, klinkt het in gesprek met Het Nieuwsblad. “Het is een budgettaire kwestie, aan ons om dat probleem zo snel mogelijk op te lossen. We zijn al aan het praten met mogelijk geïnteresseerde sponsors. Ik ben daar niet ongerust over.”

“Ik wil bouwen met Arnaud. Ik heb met hem hetzelfde gevoel als bij Peter Sagan toen die als een komeet de wielerwereld kwam binnengevlogen. Het is onze plicht, met respect voor de andere renners, om een team rond hem te bouwen. We moeten voorzichtig blijven, hij is nog jong en we mogen geen stappen overslaan. Het is ook nu niet het moment om daar met hem over te praten, laat hem nu focussen op het sportieve. Maar ons project is duidelijk: we zullen er alles aan doen om hem nog veel langer in de ploeg te houden.”

De Lie zorgt volgens Heulot niet alleen voor broodnodige overwinningen. “Alle renners worden vooruit gestuwd door de positieve inbreng van Arnaud De Lie. Met hem willen we een uniek verhaal schrijven en samen groeien naar ongekende hoogten. Hij is een toptalent, een fantastische gast die de voeten op de grond houdt. Waarden en normen zijn heel belangrijk voor hem. En die spirit, samen met zijn enthousiasme en ambitie, straalt hij over naar de hele ploeg.”

Met De Lie als grote aanjager hoopt Lotto Dstny dit jaar als beste ProTeam te eindigen, om zo weer deelname aan alle belangrijke wedstrijden veilig te stellen. “Maar we mogen niet koersen met die punten als voornaamste doel”, waarschuwt Heulot. “We moeten koersen om te winnen. Natuurlijk gaan we het klassement opvolgen, maar zonder extra druk op te leggen. Het belangrijkste is dat de renners met vertrouwen koersen. En uiteindelijk komen de punten dan vanzelf.”

“Ik besef wel: het seizoen is nog maar net begonnen en in het wielrennen kan alles snel veranderen. Er zullen ook tegenslagen komen, het wordt belangrijk om ook dan vertrouwen te geven. Ik ben er vrij zeker van dat, als we met deze ingesteldheid verder doen, we ons geen zorgen moeten maken. Want uiteindelijk horen we thuis in de WorldTour.”