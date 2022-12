Lotto Dstny in zee met onderzoeksgroep van Universiteit Gent

Wielerploeg Lotto Dstny gaat vanaf 2023 samenwerken met de Universiteit van Gent (UGent). De specialisten van de universiteit vormen een klankbord voor medewerkers van het Belgische team, dat volgend seizoen na de degradatie uitkomt op ProTeam-niveau.

Coaches, trainers, nutritionisten, medische staf en andere stafleden van Lotto Dstny kunnen de expertise van de onderzoeksgroep PACE van de vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen aan de UGent gebruiken. Deze groep is gefocust op sportfysiologie en trainingsleer.

“Het is een manier om alles nog beter te finetunen in onze ploeg met een wetenschappelijke onderbouwing”, stelt Nikolas Maes, ploegleider en hoofd performance van Lotto Dstny. “Alle onderwerpen kunnen aan bod komen: warmtetraining, hoogtetraining, bewegingswetenschap, krachttraining, voeding, hydratatie en veel meer. Over die laatste twee topics zijn we momenteel al zeer concreet in gesprek.”

‘Fijn om te sparren met specialisten in het werkveld’

Lotto Dstny laat weten dat werknemers en onderzoekers ‘op regelmatige basis samenkomen om kennis uit te wisselen’. Volgens ploegarts Peter Plessers is het een samenwerking van toegevoegde waarde. “Voor ons is het onmogelijk om de continue stroom aan wetenschappelijk onderzoek en publicaties bij te houden. En dat terwijl daar wel zeer interessante inzichten in te vinden zijn”, vertelt hij.

Professor Jan Boone leidt de onderzoeksgroep van de UGent over de samenwerking: “Concreet zullen wij proactief met bepaalde sportwetenschappelijke kennis naar de ploeg stappen en andersom kan de ploeg met alle mogelijke vragen bij ons terecht. Uit de verschillende sessies die we al samen hebben gehad, merken wij hoezeer de ploeg openstaat voor nieuwe kennis. Als wetenschapper is het fijn om te kunnen sparren met de specialisten die in het werkveld staan”, aldus Boone.