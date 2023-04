Lotto Dstny met Van Gils in Luik-Bastenaken-Luik, Eenkhoorn ontbreekt

Lotto Dstny heeft de ploeg bekendgemaakt voor Luik-Bastenaken-Luik. Grote blikvanger binnen de ploeg is Maxim van Gils, die zelf twee andere ploeggenoten naar voren schuift. Pascal Eenkhoorn is de opvallende afwezige.

“De wedstrijd ligt Andreas Kron en Lennert Van Eetvelt wellicht iets beter dan ik, dus vermoedelijk zal ik in dienst rijden van de ploeg”, aldus Van Gils. “Maar in koers zelf kunnen de wedstrijdomstandigheden altijd nog veranderen. Hoe dan ook: ik ga alles geven, het is de laatste koers van het jaar, dan wil je gewoon nog een keer alles uit de kast halen.”

Van Gils kijkt er ook naar uit om met Evenepoel te koersen, vertelt hij in het persbericht. “Daarnaast heb je nog Tadej Pogacar die op een bijzonder hoog niveau koerst. Het zal een mooie strijd opleveren en een stevige uitdaging zijn om hen te volgen, maar het is zeker één die ik met plezier aanga.”

Naast Kron, Van Eetvelt rijden ook Liam Slock, Mathijs Paasschens, Sylvain Moniquet en Harry Sweeny La Doyenne.