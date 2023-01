Lotto Dstny hevelt Jarne Van de Paar over naar ProTeam

Jarne Van de Paar is vanaf vandaag prof. Lotto Dstny heeft de 22-jarige sprinter overgeheveld van de beloftenploeg.

Sportief directeur Kurt Van de Wouwer legt in een persbericht de keuze van zijn ploeg uit om Van de Paar versneld de overstap te laten maken: “We wilden hem eerst nog een jaar bij onze opleidingsploeg houden, omdat Jarne in de afgelopen vier jaar nog geen vol seizoen heeft gereden. Nu hij goed in vorm is voelen we dat dit het moment is om het toch die stap te laten maken.”

“Met Jarne hebben we een individueel plan opgesteld, waarin we hem de kans willen geven in .1-wedstrijden en .Pro-wedstrijden. Tegelijkertijd blijft hij ook op .2-niveau rijden om voor de zeges te gaan. Dat plan blijft onveranderd.”

Van der Paar is de huidige Belgisch kampioen bij de beloften. In Sint-Lievems-Houtem bleef hij vorig jaar Axel De Kinder en Alex Vandenbulcke voor.