Lotto Dstny Development haalt elf nieuwe renners, onder wie Belgisch talent Jarno Widar

Waar de World Tour-ploegen één voor één hun nieuwe aanwinsten presenteren, heeft het development team van Lotto Dstny ook zeker niet stilgezeten. De formatie is druk bezig met de samenstelling van 2024 en presenteert liefst elf nieuwe talentvolle aanwinsten, waarbij de talentvolle Jarno Widar de meest opvallende naam is.

Jarno Widar (17) geldt als één van de grootste Belgische wielertalenten van dit moment en maakte dit seizoen al indruk met onder meer winst in de Ronde van Vlaanderen en Kuurne-Brussel-Kuurne. Daarbovenop pakte hij in mei ook de Belgische titel op de weg. Naast Widar maken Kamiel Eeman (17) en Victor Vaneeckhoutte (17) ook de overstap van het CC Chevigny-Crabbé Dakwerken team, een ploeg waarmee Lotto Dstny samenwerkt.

Verder wordt de ploeg aangevuld met Steffen De Schuyteneer (18), Milan Donie (18) en Matys Grisel (18) van de AG2R U19 ploeg. Ook Mauro Cuylits (18), Milan De Ceuster (17), Tars Poelvoorde (17), Liam Van Bylen (18) en Thomas Vuerinckx (17) maken volgend jaar de overstap naar het Lotto Dstny Development Team.

Sportief manager Kurt Van de Wouwer is trots op de nieuwe lichting binnen zijn ploeg. “Dit jaar is er een enorm sterke juniorenlichting en we zijn dan ook blij dat we heel wat jonge talenten nu al hebben kunnen overtuigen om voor het Lotto Dstny-project te kiezen. Met deze elf namen hebben we alvast een goede mix aan zowel klimmers, punchers, sprinters als klassieke renners vastgelegd. Zoals ieder jaar willen we onze jongeren een volgende stap in hun ontwikkeling laten zetten met uiteindelijk de doorstroming naar onze profploeg als doel.”